«Решение есть»: Запад уже прорабатывает поставку ВСУ дальнобойного оружия, считает Ганчев
Ганчев: На Западе уже решили позволить Киеву наносить удары вглубь России
Решение дать киевскому режиму возможность наносить удары оружием Запада вглубь территорий России уже принято. С таким мнением выступил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Несмотря на то, что официально ещё не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть», — сказал Ганчев в беседе с РИА «Новости».
По мнению чиновника, сейчас Запад прорабатывает механизмы поставок ВСУ дальнобойного оружия. Ганчев отметил выдающееся терпение русских людей, но добавил, что однажды оно кончится и противников РФ ждёт быстрый и молниеносный ответ.
Недавно новый генсек НАТО Марк Рютте запланировал встречу с участием президента США Джо Байдена, на которой будет решаться вопрос снятия ограничений на удары киевского режима по российской территории западным оружием. Эксперты полагают, что Запад может пойти на такой шаг из-за сдачи ВСУ Угледара.
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