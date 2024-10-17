Украина сможет получить партию намоленных F-16 только в следующем году, заявили в США

Украина, скорее всего, не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов раньше лета 2025 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По данным газеты, молодые бойцы стали обучаться на указанных истребителях наравне с опытными пилотами. Новоиспечённым лётчикам потребуется как минимум год для освоения базовых навыков в Великобритании и Франции, после чего они смогут начать подготовку на F-16 в США и Румынии. Авторы статьи отметили, что сроки подготовки, вероятно, увеличатся на «много месяцев», хотя Вашингтон ускорил обучение пилотов до 6-9 месяцев.

В статье указано, что во время подготовки у опытных пилотов появились проблемы с английским языком, а также с освоением «американских методик обучения». В частности, в Дании некоторые лётчики вообще «не справились с программой». В США считают, что обучение дастся легче именно молодым бойцам.