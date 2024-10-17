Украина сможет получить партию намоленных F-16 только в следующем году, заявили в США
WSJ: Киев не получит 20 истребителей F-16 и 40 пилотов раньше лета 2025 года
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof
Украина, скорее всего, не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов раньше лета 2025 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
По данным газеты, молодые бойцы стали обучаться на указанных истребителях наравне с опытными пилотами. Новоиспечённым лётчикам потребуется как минимум год для освоения базовых навыков в Великобритании и Франции, после чего они смогут начать подготовку на F-16 в США и Румынии. Авторы статьи отметили, что сроки подготовки, вероятно, увеличатся на «много месяцев», хотя Вашингтон ускорил обучение пилотов до 6-9 месяцев.
В статье указано, что во время подготовки у опытных пилотов появились проблемы с английским языком, а также с освоением «американских методик обучения». В частности, в Дании некоторые лётчики вообще «не справились с программой». В США считают, что обучение дастся легче именно молодым бойцам.
Кроме того, восемь украинских пилотов, которые сейчас завершают обучение на истребителях в штате Аризона, отправятся на Украину в начале 2025-го. Авторы материала дополнили, что ещё восемь человек в прошлом месяце начали подготовку на F-16 в Румынии. При этом некоторые бойцы обучаются навыкам пилотирования во Франции и Великобритании. По данным газеты, в настоящее время на Украине находятся 11 обученных пилотов.
А ранее Life.ru писал, что военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16. Их заменит модель F-35. Оставшиеся F-16, которые не были списаны или проданы, передадут другим странам. В частности, 24 борта отправят на Украину. Позднее в Минобороны страны подтвердили передачу Киеву F-16.