«Прекрасный день»: Всплыл последний пост Лиама Пейна перед смертью
За полчаса до смерти певец Лиам Пейн публиковал фото из отпуска с девушкой
Лиам Пейн и Кейт Кэссиди. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / katecass
Всего за полчаса до трагической смерти британский певец Лиам Пейн публиковал в социальных сетях романтические фото и видео со своей девушкой Кейт Кэссиди из отпуска в Аргентине, подписав публикацию фразой «прекрасный день в Аргентине».
Совместные публикации Лиама Пейна с его девушкой Кейт Кесседи. Видео © Snapchat / Liam Payne
Сейчас социальные сети певца и его избранницы пустуют. Все свежие публикации после произошедшего удалены. Расстроенные поклонники продолжают оставлять сотни комментариев под фотографиями звезды. Также сообщается, что между парой во время совместного отдыха произошла ссора. Певец захотел продлить путешествие, что не понравилось Кейт. В расстройстве девушка улетела из Аргентины за несколько дней до смерти Лиама, который пустился во все тяжкие.
Напомним, британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна гостиницы и скончался на месте происшествия. Перед случившимся он устроил в номере дебош. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, однако прибывшие на место вызова правоохранители нашли лишь его тело. Предварительно, певец находился под воздействием запрещённых веществ.