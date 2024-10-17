«Прекрасный день»: Всплыл последний пост Лиама Пейна перед смертью

Всего за полчаса до трагической смерти британский певец Лиам Пейн публиковал в социальных сетях романтические фото и видео со своей девушкой Кейт Кэссиди из отпуска в Аргентине, подписав публикацию фразой «прекрасный день в Аргентине».

Совместные публикации Лиама Пейна с его девушкой Кейт Кесседи. Видео © Snapchat / Liam Payne

Сейчас социальные сети певца и его избранницы пустуют. Все свежие публикации после произошедшего удалены. Расстроенные поклонники продолжают оставлять сотни комментариев под фотографиями звезды. Также сообщается, что между парой во время совместного отдыха произошла ссора. Певец захотел продлить путешествие, что не понравилось Кейт. В расстройстве девушка улетела из Аргентины за несколько дней до смерти Лиама, который пустился во все тяжкие.