В Центробанке надеются, что «жертвы» Hamster Kombat тапали хомяка чисто «по приколу»

Центробанк готов к диалогу с теми, кто тапал хомяка в приложении Hamster Kombat и остался ни с чем. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на форуме Finopolis 2024.

«Мне кажется, что люди, кто реально «тапал», они, может быть, больше делали это в игровом контексте, по приколу. Пока жалоб не было, но мы, если что, готовы объяснять, что инвестиции — это риск каждого конкретного человека, который тот на себя принимает», — сказал представитель регулятора.