В Центробанке надеются, что «жертвы» Hamster Kombat тапали хомяка чисто «по приколу»
Мамута из ЦБ объяснил фанатам Hamster Kombat, что инвестиции — это риски
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Центробанк готов к диалогу с теми, кто тапал хомяка в приложении Hamster Kombat и остался ни с чем. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на форуме Finopolis 2024.
Он добавил, что игроки Hamster Kombat пока не жаловались регулятору на результаты игровой активности.
«Мне кажется, что люди, кто реально «тапал», они, может быть, больше делали это в игровом контексте, по приколу. Пока жалоб не было, но мы, если что, готовы объяснять, что инвестиции — это риск каждого конкретного человека, который тот на себя принимает», — сказал представитель регулятора.
Hamster Kombat — криптовалютная компьютерная игра в жанре кликера, основанная внутри Telegram на блокчейне TON.
Ранее Life.ru рассказывал, что пользователи нашумевшего приложения обвинили Hamster Kombat в разводе: за полгода тапаний по хомяку они получат несколько тысяч рублей, хотя ожидали миллионы. До этого в Центробанке предупреждали, что подобные игры-кликеры отнимают много времени и приносят копейки, поэтому в них опасно погружаться.