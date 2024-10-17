Матвиенко назвала цель законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри
Матвиенко: Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает деторождение
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает россиянам деторождение. Председатель верхней палаты парламента является одним из авторов инициативы.
«Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребёнка. Не навязывает женщине деторождение», — сказала Матвиенко «Парламентской газете».
И уж тем более законопроект ни в коей мере не предполагает каких-либо репрессивных мер в отношении женщин, добавила спикер Совфеда. Она призвала отбросить спекуляции на эту тему. По словам Матвиенко, законопроект о запрете пропаганды чайлдфри призван защитить граждан России, а также их свободу выбирать от внедряемого извне движения чайлдфри, которое является умышленно деструктивным.
Напомним, сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. «За» проголосовали 388 депутатов. По словам парламентариев, личное решение женщины не рожать детей не попадает под определение чайлфри.