Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 11:57

Матвиенко назвала цель законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Матвиенко: Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает деторождение

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает россиянам деторождение. Председатель верхней палаты парламента является одним из авторов инициативы.

«Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребёнка. Не навязывает женщине деторождение»,сказала Матвиенко «Парламентской газете».

И уж тем более законопроект ни в коей мере не предполагает каких-либо репрессивных мер в отношении женщин, добавила спикер Совфеда. Она призвала отбросить спекуляции на эту тему. По словам Матвиенко, законопроект о запрете пропаганды чайлдфри призван защитить граждан России, а также их свободу выбирать от внедряемого извне движения чайлдфри, которое является умышленно деструктивным.

Напомним, сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. «За» проголосовали 388 депутатов. По словам парламентариев, личное решение женщины не рожать детей не попадает под определение чайлфри.

В Госдуме раскрыли, сколько в России на самом деле «адептов» идеологии чайлдфри
В Госдуме раскрыли, сколько в России на самом деле «адептов» идеологии чайлдфри
Полина Никифорова
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров