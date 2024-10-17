Матвиенко назвала цель законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает россиянам деторождение. Председатель верхней палаты парламента является одним из авторов инициативы.

«Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребёнка. Не навязывает женщине деторождение», — сказала Матвиенко «Парламентской газете».