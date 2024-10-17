«Катились слёзы»: Пермские волонтёры спасают лебедя Леонида с судьбой, достойной фильма

Пермские волонтёры спасают лебедя, который едва не замёрз в озере. Самец по кличке Леонид пережил настоящую трагедию: он был ранен браконьерами и потерял подругу, которая не стала улетать без своего спутника. В итоге Лёню удалось спасти, о судьбе самки не сообщается.

Сейчас Леонид в надёжных руках. Видео © VK / ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь

«У лебедя всё тело пробито дробью и сломаны два крыла. Все переломы открытые. В одном крыле вскрыт через кость воздухоносный мешок. Также имеет место сильный стресс. <...> Я видел, не только я, как у него катились слёзы из глаз», — рассказал пермский зоозащитник Семён Филипповский.

Сейчас Леонида ждёт длительный процесс реабилитации. В местных пабликах пользователи пишут, что подругу самца загрызла лисица.