«Катились слёзы»: Пермские волонтёры спасают лебедя Леонида с судьбой, достойной фильма
Пермские волонтёры спасают лебедя Леонида, который едва не замёрз в озере
Пермские волонтёры спасают лебедя, который едва не замёрз в озере. Самец по кличке Леонид пережил настоящую трагедию: он был ранен браконьерами и потерял подругу, которая не стала улетать без своего спутника. В итоге Лёню удалось спасти, о судьбе самки не сообщается.
Сейчас Леонид в надёжных руках. Видео © VK / ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь
«У лебедя всё тело пробито дробью и сломаны два крыла. Все переломы открытые. В одном крыле вскрыт через кость воздухоносный мешок. Также имеет место сильный стресс. <...> Я видел, не только я, как у него катились слёзы из глаз», — рассказал пермский зоозащитник Семён Филипповский.
Сейчас Леонида ждёт длительный процесс реабилитации. В местных пабликах пользователи пишут, что подругу самца загрызла лисица.
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