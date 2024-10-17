Жираф Лима, обезьяны и капибары из Московского зоопарка переехали на зимовку в тёплые вольеры

Все теплолюбивые животные Московского зоопарка в связи с похолоданием на улице были переведены в отапливаемые помещения. Об этом сообщил журналиста 17 октября заместитель гендиректора по зоологическим вопросам Алексей Суслов.

По его словам, южноафриканский жираф Липа, медоеды, сурикаты, черепахи, капибары, все приматы, муравьед, некоторые виды птиц и другие экзотические животные переведены в теплое помещение. Во внутренних вольерах для них поддерживается комфортная температура воздуха и влажность. На улице остались только те, кто способен выдерживать холодную зиму.