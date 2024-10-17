Жираф Лима, обезьяны и капибары из Московского зоопарка переехали на зимовку в тёплые вольеры
Суслов из Московского зоопарка: Всех теплолюбивых животных перевели в помещения
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Все теплолюбивые животные Московского зоопарка в связи с похолоданием на улице были переведены в отапливаемые помещения. Об этом сообщил журналиста 17 октября заместитель гендиректора по зоологическим вопросам Алексей Суслов.
По его словам, южноафриканский жираф Липа, медоеды, сурикаты, черепахи, капибары, все приматы, муравьед, некоторые виды птиц и другие экзотические животные переведены в теплое помещение. Во внутренних вольерах для них поддерживается комфортная температура воздуха и влажность. На улице остались только те, кто способен выдерживать холодную зиму.
Любимицы зоопарка — панды — не впадают в спячку и хорошо переносят низкие температуры, поэтому их можно будет увидеть и в уличном вольере. Пандам закрывают путь на улицу только в случае сильных морозов. Этот вид медведей очень любит зиму: они становятся более активными, свежий снег у них вызывает восторг.
Ранее манул Тимофей из Московского зоопарка начал накапливать жировые запасы перед зимним периодом. Ему уже увеличили рацион, что способствует активной подготовке к холодам. А в Ленинградском зоопарке манул по кличке Шу активно накапливает жир, готовясь к холодному сезону.