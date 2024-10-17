Россиянин Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира в бою с немцем

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,6 кг). Серебряный призёр Олимпиады в Лондоне победил в 12-раундовом бою немца Леона Харта в поединке, который состоялся на турнире IBA Champions Night в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава». Судьи отдали Гаджимагомедову победу единогласным решением.

На счету 27-летнего россиянина на профессиональном ринге 5 побед (3 нокаутом) и ни одного поражения. В активе его 36-летнего оппонента 22 победы (13 нокаутом), 6 поражений и 1 ничья. Ранее Харт владел титулом чемпиона Европы по версии WBO. Также он дрался за титул WBA с россиянином Евгением Тищенко, но проиграл. Однако затем результат боя был аннулирован. Пояс объявили вакантным и назначили бой за него между Гаджимагомедовым и китайцем Чжан Чжаосинем. Россиянин выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде. Поединок прошёл в Московской области.