Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 19:48

Россиянин Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира в бою с немцем

Гаджимагомедов победил немца Харта и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Муслим Гаджимагомедов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Муслим Гаджимагомедов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,6 кг). Серебряный призёр Олимпиады в Лондоне победил в 12-раундовом бою немца Леона Харта в поединке, который состоялся на турнире IBA Champions Night в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава». Судьи отдали Гаджимагомедову победу единогласным решением.

На счету 27-летнего россиянина на профессиональном ринге 5 побед (3 нокаутом) и ни одного поражения. В активе его 36-летнего оппонента 22 победы (13 нокаутом), 6 поражений и 1 ничья. Ранее Харт владел титулом чемпиона Европы по версии WBO. Также он дрался за титул WBA с россиянином Евгением Тищенко, но проиграл. Однако затем результат боя был аннулирован. Пояс объявили вакантным и назначили бой за него между Гаджимагомедовым и китайцем Чжан Чжаосинем. Россиянин выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде. Поединок прошёл в Московской области.

«Не лучший бой, но я выиграл»: Бетербиев оценил поединок с Биволом
«Не лучший бой, но я выиграл»: Бетербиев оценил поединок с Биволом
Никита Никонов
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров