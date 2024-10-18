«Спасибо вам!»: Путин пообщался с жителями Уфы, завершая поездку в Башкирию
Путин вышел пообщаться с жителями, завершая рабочую поездку в Уфу
Глава государства Владимир Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, завершая рабочую поездку к Башкирию. Собравшиеся начали рассказывать российскому лидеру о позитивных изменениях в республике, а также поблагодарили его за визит. Кадры с места есть в распоряжении Life.ru.
Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, завершая поездку в Башкирию. Видео © Life.ru
Увидев президента, местные жители начали рассказывать ему о ситуации в регионе и новых городских постройках. А одна из участниц встречи передала Путину привет и слова благодарности от учителей уфимской гимназии №3. В завершение встречи глава государства обратил внимание на новые социальные спортивные объекты города, на которые «любо дорого посмотреть».
«Спасибо вам!», — поблагодарили местные жители президента.
Напомним, что Путин прилетел в Уфу для участия в 12-м Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». В прошлый раз глава государства посещал Башкирию в январе 2023 года. В ходе поездки российский лидер посетил Центр фехтования в Уфе, где сфотографировался с юными шпажистками, а также провёл встречу с главой республики Радием Хабировым.
Life.ru