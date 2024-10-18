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17 октября, 21:00

«Спасибо вам!»: Путин пообщался с жителями Уфы, завершая поездку в Башкирию

Путин вышел пообщаться с жителями, завершая рабочую поездку в Уфу

Глава государства Владимир Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, завершая рабочую поездку к Башкирию. Собравшиеся начали рассказывать российскому лидеру о позитивных изменениях в республике, а также поблагодарили его за визит. Кадры с места есть в распоряжении Life.ru.

Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, завершая поездку в Башкирию. Видео © Life.ru

Увидев президента, местные жители начали рассказывать ему о ситуации в регионе и новых городских постройках. А одна из участниц встречи передала Путину привет и слова благодарности от учителей уфимской гимназии №3. В завершение встречи глава государства обратил внимание на новые социальные спортивные объекты города, на которые «любо дорого посмотреть».

«Спасибо вам!», — поблагодарили местные жители президента.

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Напомним, что Путин прилетел в Уфу для участия в 12-м Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». В прошлый раз глава государства посещал Башкирию в январе 2023 года. В ходе поездки российский лидер посетил Центр фехтования в Уфе, где сфотографировался с юными шпажистками, а также провёл встречу с главой республики Радием Хабировым.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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