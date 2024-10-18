Жена Гозмана* признала вину в контрабанде ложек и вилок
Адвокат: Супруга Гозмана* признала вину по делу о контрабанде кухонной утвари
Леонид Гозман*. Обложка © Wikipedia / А.Савин
Супруга общественного деятеля Леонида Гозмана*, которую ранее суд отправил под домашний арест по обвинению в контрабанде, признала свою вину. Слова её адвоката Михаила Бирюкова приводят РИА «Новости».
Как рассказал Бирюков, летом 2023 года на российско-эстонской границе был задержан автомобиль «Мерседес» с личными вещами семьи Гозмана*. В машине находились столовые приборы — ложки и вилки из мельхиора и серебра, оставшиеся в наследство от матери общественника. Дело было возбуждено Следственным комитетом 27 сентября 2024 года, 3 октября произошло задержание.
«Хотя по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя «Мерседеса» не было», — пояснил адвокат.
Ранее уже сообщалось, что Леонид Гозман* стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках против ВС РФ. Основанием для возбуждения дела стали размещённые политиком в соцсетях утверждения о руководстве РФ и Российской армии в ходе СВО. Позднее его заочно арестовали, а затем и приговорили.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.