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18 октября, 01:33

Жена Гозмана* признала вину в контрабанде ложек и вилок

Адвокат: Супруга Гозмана* признала вину по делу о контрабанде кухонной утвари

Леонид Гозман*. Обложка © Wikipedia / А.Савин

Леонид Гозман*. Обложка © Wikipedia / А.Савин

Супруга общественного деятеля Леонида Гозмана*, которую ранее суд отправил под домашний арест по обвинению в контрабанде, признала свою вину. Слова её адвоката Михаила Бирюкова приводят РИА «Новости».

Как рассказал Бирюков, летом 2023 года на российско-эстонской границе был задержан автомобиль «Мерседес» с личными вещами семьи Гозмана*. В машине находились столовые приборы — ложки и вилки из мельхиора и серебра, оставшиеся в наследство от матери общественника. Дело было возбуждено Следственным комитетом 27 сентября 2024 года, 3 октября произошло задержание.

«Хотя по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя «Мерседеса» не было», — пояснил адвокат.

В Москве вновь задержан Гозман
В Москве вновь задержан Гозман

Ранее уже сообщалось, что Леонид Гозман* стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках против ВС РФ. Основанием для возбуждения дела стали размещённые политиком в соцсетях утверждения о руководстве РФ и Российской армии в ходе СВО. Позднее его заочно арестовали, а затем и приговорили.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Анатолий Цейко
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