Жена Гозмана* признала вину в контрабанде ложек и вилок

Супруга общественного деятеля Леонида Гозмана*, которую ранее суд отправил под домашний арест по обвинению в контрабанде, признала свою вину. Слова её адвоката Михаила Бирюкова приводят РИА «Новости».

Как рассказал Бирюков, летом 2023 года на российско-эстонской границе был задержан автомобиль «Мерседес» с личными вещами семьи Гозмана*. В машине находились столовые приборы — ложки и вилки из мельхиора и серебра, оставшиеся в наследство от матери общественника. Дело было возбуждено Следственным комитетом 27 сентября 2024 года, 3 октября произошло задержание.

«Хотя по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя «Мерседеса» не было», — пояснил адвокат.