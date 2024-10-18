Акция протеста против передачи вооружения Украине прошла на туристической улице Портал дель Анхель в Барселоне. Об этом сообщает SHOT.

Участники, одетые в противорадиационные жёлтые костюмы и противогазы, выступили с призывами не передавать оружие массового поражения главе киевского режима Владимиру Зеленскому, называя его провокатором ядерной войны. Из громкоговорителей раздавались тревожные возгласы: «Это не учения! Повторяю, это не учения!».

Акция протеста против передачи вооружения Украине прошла на туристической улице Портал дель Анхель в Барселоне. Видео © Telegram / SHOT