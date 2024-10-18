«Это не учения!»: В Барселоне прошла акция протеста против передачи оружия Киеву
SHOT: Протест против передачи оружия Киеву прошел в центре Барселоны
Акция протеста против передачи вооружения Украине прошла на туристической улице Портал дель Анхель в Барселоне. Об этом сообщает SHOT.
Участники, одетые в противорадиационные жёлтые костюмы и противогазы, выступили с призывами не передавать оружие массового поражения главе киевского режима Владимиру Зеленскому, называя его провокатором ядерной войны. Из громкоговорителей раздавались тревожные возгласы: «Это не учения! Повторяю, это не учения!».
Акция протеста против передачи вооружения Украине прошла на туристической улице Портал дель Анхель в Барселоне. Видео © Telegram / SHOT
Протест вспыхнул после новостей о том, что Киев рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия.
Напомним, ранее Зеленский в беседе с Трампом высказал ультиматум: Либо Украина будет иметь ядерное оружие, либо она вступит в НАТО. Позднее в незалежной заявили, что могут создать ядерную бомбу всего за пару недель.
Telegram / SHOT