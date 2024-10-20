Прививка от гриппа: нужно ли делать, показания и противопоказания По данным ВОЗ, ежегодно фиксируется около 1 млрд заражений сезонным гриппом, 3–5 млн проходят в тяжёлой форме. Life расскажет, кому и когда использовать вакцинацию, а кому — не следует. 19 октября, 21:29 Польза и вред прививок от гриппа. Коллаж © Life.ru, фото © Freepik

Как работает прививка от гриппа

Сезонные вспышки гриппа возникают ежегодно, затрагивая миллионы людей по всему миру. Грипп является быстро распространяющимся вирусом, к тому же белки в его составе способны часто мутировать. Поэтому полагаться только на собственный иммунитет рискованно. Эффективным и достаточно безопасным способом защиты от заражения и последующего развития болезни является вакцинация, считает большинство экспертов.

Как работает прививка от гриппа? Вакцинация против гриппа рекомендована всем людям начиная с шести месяцев. Прививка основана на препарате, который содержит в себе ослабленный или убитый вирус. При попадании в организм человека вакцина способствует выработке антител и специальных иммунных клеток. Этот процесс занимает в среднем 14 дней.

Специалисты отмечают, что количество антител у разных людей может отличаться, и прививка не гарантирует, что вы не заболеете гриппом. Однако исследователи сходятся во мнении, что даже если вакцинированные и заражаются гриппом, они достаточно легко его переносят. Прививка также помогает избежать тяжёлого течения болезни и осложнений, которые могут привести к летальному исходу, пневмонии, болезни сердечно-сосудистой системы, отёку лёгких, менингиту.

Если после прививки у вас появляется слабость или немного повышается температура, это считается нормальной реакцией. В норме такое обычно длится не более одного-двух дней.

Как часто делают прививку от гриппа

Как говорилось выше, иммунитет от гриппа формируется спустя 14 дней после введения вакцины и сохраняется на период до 9–12 месяцев. Однако это касается только взрослых, важно помнить — дети в возрасте от полугода до восьми лет, которые раньше не прививались и не болели гриппом, должны быть привиты дважды с интервалом не менее четырёх недель.

— Прививка нужна один раз в год для того, чтобы поддержать уровень антител. Задача прививки — снизить количество заболевших людей. Кто-то вообще не заболеет, кто-то перенесёт легче. Прививка снижает нагрузку на здравоохранение в целом. Другими словами, главная задача прививки — это привести к средним показателям заболеваемости, чтобы система здравоохранения не была перегружена и чтобы люди меньше проводили времени на больничной койке, — отметил в беседе с Life терапевт Андрей Кондрахин.

Кондрахин добавил, что наиболее опасным последствием гриппа является поражение сердечной мышцы, которое может развиться у людей любого возраста, но чаще встречается у пожилых. Оно приводит к сердечной недостаточности, отёкам, одышке и учащённому сердцебиению даже при минимальных физических нагрузках.

Вирус гриппа регулярно мутирует. © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

Где делают прививку от гриппа

Прививку от гриппа легко сделать бесплатно — она входит в полис ОМС. Где делают прививку от гриппа до сих пор интересуются в соцсетях. Вакцинироваться можно людям всех возрастов в поликлинике по месту прикрепления, в специальных мобильных пунктах вакцинации, в частной клинике. Вакцинация от гриппа включена в национальный календарь профилактических прививок, поэтому можно привиться также по месту работы или учёбы.

Для прививки нужны вы, ваш паспорт и полис ОМС. Перед введением препарата врач проведёт с вами беседу, чтобы исключить противопоказания, а после прививки специалист понаблюдает за вашим состоянием и даст рекомендации. Обычно вся процедура занимает около 15-20 минут.

Виды вакцин

В 2022 году глава центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в разработке вакцина, которая защищает от гриппа на срок до четырёх лет. При этом она позволит организму справляться сразу с несколькими штаммами, в том числе со свиным гриппом (H1N1) и, возможно, птичьим (H5N1).

Хотя у пожилых людей эффект от вакцинации может быть слабее, она всё же помогает снизить тяжесть заболевания и уменьшить риск осложнений и летального исхода.

В России используются преимущественно следующие инактивированные трёхвалентные прививки против гриппа: «Грипповак», «Ваксигрип», «Бегривак», «Агриппал S1», «Гриппол», «Гриппол плюс», «Инфлювак», «Флюарикс», «Инфлексал V» (вирсомальная вакцина), «Ультрикс», «Совигрипп».

Вакцины также делятся на 3-валентные и 4-валентные. Первые имеют в составе штаммы трёх вирусов сезонного гриппа: пандемического A (H1N1), A (H3N2) и вируса гриппа В. А 4-валентные содержат не один, а два штамма вируса из группы В. Считается, что такая вакцина надёжней защищает от заболевания.

16 октября 2024 года Владимир Путин заявил, что врачи Центральной клинической больницы (ЦКБ) рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что страна полностью обеспечена российскими качественными вакцинами.

Прививка от гриппа помогает снизить тяжесть заболевания и уменьшить риск осложнений. © Freepik / stockking

Когда делают прививку от гриппа

Говоря о гриппе, мы чаще всего имеем в виду сезонный — вирус обычно атакует поздней осенью, зимой и ранней весной. На вопрос, когда делать прививку от гриппа, медики отвечают — в конце августа или в начале осени. До начала сезона простудных заболеваний от вакцинации должно пройти три–четыре недели.

Если не успели привиться в начале осени, то можно сделать прививку по возможности. Обычно грипп достигает пика активности в декабре, однако ситуация зависит от региона. Следует следить за новостями — профильные ведомства регулярно предоставляют информацию об эпидемиологической ситуации.

Вирус обычно атакует поздней осенью, зимой и ранней весной. Фото © Freepik

Прививка от гриппа для детей

Вакцинация против гриппа рекомендована всем людям начиная с шести месяцев. Это один из самых эффективных способов защиты от болезни для всех возрастов. Особенно важно поставить прививку детям до пяти лет — у них грипп часто протекает в более тяжёлой форме. Пожилым людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хронические заболевания, также крайне важно делать прививку, чтобы снизить риск возможных осложнений.

Детей тоже можно прививать, если у них нет противопоказаний. Фото © Freepik

Как отметил терапевт Андрей Кондрахин, вакцинация необходима тем, кто постоянно контактирует с большим количеством людей, — например, работникам образования, здравоохранения и сферы услуг. Это помогает защитить как их самих, так и окружающих от распространения вируса.

Противопоказания

Вакцинация от гриппа противопоказана людям, у которых есть аллергия на компоненты вакцины. Также прививку не следует делать тем, у кого в прошлом были серьёзные аллергические реакции на предыдущие вакцинации.

— Не прививаются те, у кого хотя бы раз была аллергическая реакция на любую прививку. Также от вакцинации следует отказаться людям, которые на момент прививки имеют высокую температуру, болеют, имеют обострение. Те, кто переболел, могут привиться через две недели, — отметил врач.

По данным Роспотребнадзора, в этом сезоне прививки от гриппа уже сделали более 39 млн человек. Таким образом, вакцинация от гриппа является важным инструментом защиты здоровья населения, особенно для групп повышенного риска. Она помогает снизить тяжесть заболевания и уменьшить вероятность осложнений, включая смертельные исходы. Прививка также снижает нагрузку на систему здравоохранения, позволяя уменьшить число госпитализаций и случаев тяжёлого течения болезни.

Несмотря на наличие противопоказаний, таких как аллергия на компоненты вакцины, для большинства прививка от гриппа абсолютно безопасна. Важно следовать рекомендациям специалистов и учитывать состояние здоровья перед вакцинацией.