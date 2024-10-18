Пятиклассница заявила о нападении «квадроберши-россомахи», но раны выдали другого подозреваемого

В подмосковных Мытищах пятиклассница заявила о нападении квадробера в школьном туалете. Девочка уверяет, что одноклассница подкараулила её возле кабинки и выпустила когти-лезвия, сообщает SHOT.

Шумиху в соцсетях подняла мать ученицы МБОУ СОШ №19. Женщина поделилась историей о жутком нападении девочки в маске кошки на её дочь. Она написала, что квадроберша приделала к лапке лезвия и якобы попросила ввести «какой-то закон про квадроберство в общественных местах».

Как выяснил телеграм-канал, у «пострадавшей» пятиклассницы в школьном медпункте действительно обнаружили раны на руках. Но, как заявила директор школы, ученица сама где-то поцарапала руки, а историю с «квардобершей-росомахой», вероятно, просто придумала. По словам педагогов, девочка слишком впечатлительная и любит фантазировать. Пятиклассницу просили опознать напавшую на неё девочку-кошку, но она этого сделать не смогла. Мать девочки теперь тоже приняла версию и уже говорит, что никакого нападения не было.