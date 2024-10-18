«Инфаркт помолодел»: Кардиолог объяснил, почему мог слечь экс-участник группы Little Big
Кардиолог Шугушев: За последние 20 лет инфаркт сильно помолодел
Экс-участник группы Little Big Антон Лиссов. Обложка © vk.com/ Антон Лиссов
В последнее время инфаркт очень сильно помолодел. Если 20 лет назад сердечный приступ 45-летнего человека был нонсенсом, то сейчас такое явление встречается всё чаще. Об этом главный кардиолог РЖД, доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в беседе с Life.ru, комментируя госпитализацию экс-участника группы Little Big Антона Лиссова с подозрением на инфаркт.
Это связано с тем, что наша жизнь стала намного более быстрой и стрессовой. Плюс непомерное употребление всего, что лучше не употреблять человеку, — алкоголь и никотин. Это всё, к сожалению, иногда приводит к тому, что у человека развивается инфаркт после 40 лет.
Однако мужчина после 40 лет уже попадает в зону риска по инфаркту и инсульту — и эти недуги в таком возрасте ещё можно предотвратить. Для этого нужно ежегодно проходить чекап у кардиолога: мужчинам — после 40 лет, женщинам — после 50. Это важно, так как у сердечно-сосудистых заболеваний часто нет предвестников.
«До наступления инфаркта человек, к сожалению, никак это предположить не может по своему состоянию и самочувствию. Поэтому надо только ходить к врачу и проверяться. Безусловно, сильный стресс очень негативно сказывается на здоровье и является причиной ранних инфарктов. Сначала у человека растут бляшки, он их не замечает, потом сильный стресс — из-за этого бляшка рвётся и возникает инфаркт», — объяснил врач.
Напомним, ранее бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Музыкант обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания. По последним данным, инфаркт не подтвердился, но музыкант пока остаётся в больнице.