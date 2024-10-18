«Инфаркт помолодел»: Кардиолог объяснил, почему мог слечь экс-участник группы Little Big

В последнее время инфаркт очень сильно помолодел. Если 20 лет назад сердечный приступ 45-летнего человека был нонсенсом, то сейчас такое явление встречается всё чаще. Об этом главный кардиолог РЖД, доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в беседе с Life.ru, комментируя госпитализацию экс-участника группы Little Big Антона Лиссова с подозрением на инфаркт.

Это связано с тем, что наша жизнь стала намного более быстрой и стрессовой. Плюс непомерное употребление всего, что лучше не употреблять человеку, — алкоголь и никотин. Это всё, к сожалению, иногда приводит к тому, что у человека развивается инфаркт после 40 лет. Заурбек Шугушев Главный кардиолог РЖД, доктор медицинских наук, кардиолог

Однако мужчина после 40 лет уже попадает в зону риска по инфаркту и инсульту — и эти недуги в таком возрасте ещё можно предотвратить. Для этого нужно ежегодно проходить чекап у кардиолога: мужчинам — после 40 лет, женщинам — после 50. Это важно, так как у сердечно-сосудистых заболеваний часто нет предвестников.