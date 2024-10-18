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18 октября, 14:54

В Мордовии люди заразились ботулизмом из-за вяленной рыбы

В Республике Мордовия два человека заболели ботулизмом, передаёт Telegram-канал SHOT Проверка. Возможно, источником инфекции была вяленая рыба.

Пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу Саранска. Там не исключают выявление новых случаев заболевания. Обстановку отслеживают специалисты.

Россиянка захотела омолодиться в клинике и заразилась ботулизмом
Россиянка захотела омолодиться в клинике и заразилась ботулизмом

Ботулизм — это болезнь, которая возникает в результате пищевого отравления. Заболевание может привести к летальному исходу, оно характеризуется тяжёлым поражением нервной системы. Напомним, что массовое заболевание ботулизмом произошло этим летом. Тогда все заразившиеся пациенты употребляли салат с фасолью.

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Life.ru

Полина Никифорова
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