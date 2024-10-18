В Мордовии люди заразились ботулизмом из-за вяленной рыбы
В Республике Мордовия два человека заболели ботулизмом, передаёт Telegram-канал SHOT Проверка. Возможно, источником инфекции была вяленая рыба.
Пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу Саранска. Там не исключают выявление новых случаев заболевания. Обстановку отслеживают специалисты.
Ботулизм — это болезнь, которая возникает в результате пищевого отравления. Заболевание может привести к летальному исходу, оно характеризуется тяжёлым поражением нервной системы. Напомним, что массовое заболевание ботулизмом произошло этим летом. Тогда все заразившиеся пациенты употребляли салат с фасолью.
Life.ru