Путин отказался от перемирия с Украиной на «неделю, две или год»

Перемирие с Украиной не должно быть краткосрочным и длиться «неделю, две или год». Такую позицию обозначил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС.

«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то эти процессы не должны быть связаны с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом», — подчеркнул российский лидер.