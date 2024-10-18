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18 октября, 16:15

Путин отказался от перемирия с Украиной на «неделю, две или год»

Путин: России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на неделю или год

Перемирие с Украиной не должно быть краткосрочным и длиться «неделю, две или год». Такую позицию обозначил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС.

«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то эти процессы не должны быть связаны с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что нужно стремиться создать условия «долгосрочного, устойчивого и прочного мира». По его словам, такой формат обеспечит равную безопасность для всех участников конфликта. Глава государства призвал стремиться к крепкому миру.

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А ранее Владимир Путин заявил, что Россия думает о своих солдатах и технике, поэтому выступает за урегулирование конфликта на Украине. По словам политика, РФ своими силами сражается с противником, а Киев делает это «руками НАТО». Глава государства отметил, что победа будет за Россией.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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