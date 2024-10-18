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18 октября, 16:22

«Разбитый инфарктом» экс-вокалист Little Big записал видео «котанам» и призвал отставить панику

Экс-вокалист Little Big Лиссов обратился к «котанам» и призвал не паниковать

Бывший участник группы Little Big и фронтмен Jane Air Антон Лиссов. Фото © Vk / Антон Лиссов

Бывший участник группы Little Big и фронтмен Jane Air Антон Лиссов. Фото © Vk / Антон Лиссов

Бывший участник группы Little Big и фронтмен Jane Air Антон Лиссов записал видеообращение к фанатам с призывом не переживать за его здоровье. «Кружок» появился в его Telegram-канале на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом.

Лиссов обратился к «котанам» и призвал не паниковать. Видео © Телеграм / Антон Лиссов

«Ну что, котаны, отставить панику, так просто вы от меня не отделаетесь», – говорит на видео бодрый Лиссов.

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Пользователи в комментариях пожелали Антону скорейшего выздоровления, добавив, что они очень за него испугались.

Ранее сегодня стало известно, что бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Музыкант обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания. Позже выяснилось, что врачи кардиореанимации стабилизировали состояние экс-вокалиста Little Big.

Андрей Бражников
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