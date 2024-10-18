«Разбитый инфарктом» экс-вокалист Little Big записал видео «котанам» и призвал отставить панику

Бывший участник группы Little Big и фронтмен Jane Air Антон Лиссов записал видеообращение к фанатам с призывом не переживать за его здоровье. «Кружок» появился в его Telegram-канале на фоне сообщений о госпитализации с инфарктом.

Лиссов обратился к «котанам» и призвал не паниковать. Видео © Телеграм / Антон Лиссов

«Ну что, котаны, отставить панику, так просто вы от меня не отделаетесь», – говорит на видео бодрый Лиссов.

Пользователи в комментариях пожелали Антону скорейшего выздоровления, добавив, что они очень за него испугались.