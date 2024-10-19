Франция усилит контроль на всех сухопутных границах

Франция планирует усилить контроль на всех своих сухопутных границах, распространяя ранее применённые на границе с Италией меры, для борьбы с нелегальной миграцией. Это заявление сделал премьер-министр страны Мишель Барнье по итогам переговоров с представителями Италии.

Он сообщил, что правительство уже уведомило Еврокомиссию о продлении контроля на внутренних границах, впервые введённого в 2015 году.

«Эти меры доказали свою эффективность на итальянской границе, и теперь мы планируем расширить их на все сухопутные рубежи Франции», — отметил премьер-министр в своём заявлении, опубликованном в соцсети X.

Также на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни и министром внутренних дел Маттео Пьянтедози было принято решение создать совместную следственную группу. Её основная задача — пресечь незаконные перевозки мигрантов через франко-итальянскую границу. Премьер подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с нелегальной миграцией.