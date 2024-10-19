Франция усилит контроль на всех сухопутных границах
Барнье: Франция расширит меры по контролю на всех своих сухопутных границах
Франция планирует усилить контроль на всех своих сухопутных границах, распространяя ранее применённые на границе с Италией меры, для борьбы с нелегальной миграцией. Это заявление сделал премьер-министр страны Мишель Барнье по итогам переговоров с представителями Италии.
Он сообщил, что правительство уже уведомило Еврокомиссию о продлении контроля на внутренних границах, впервые введённого в 2015 году.
«Эти меры доказали свою эффективность на итальянской границе, и теперь мы планируем расширить их на все сухопутные рубежи Франции», — отметил премьер-министр в своём заявлении, опубликованном в соцсети X.
Также на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни и министром внутренних дел Маттео Пьянтедози было принято решение создать совместную следственную группу. Её основная задача — пресечь незаконные перевозки мигрантов через франко-итальянскую границу. Премьер подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с нелегальной миграцией.
Как ранее сообщал Life.ru, Франция и Германия в 2024 году активно продолжают усиливать меры контроля на своих сухопутных границах в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Недавние инициативы направлены на усиление пограничного контроля в Евросоюзе, с акцентом на ограничение въезда граждан третьих стран в случае кризисов, таких как пандемии или миграционные волны. Новые правила Шенгенского кодекса, утверждённые Советом Евросоюза, позволяют приграничным странам значительно сокращать количество контрольных пунктов и ужесточать условия депортации мигрантов.
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