Российских туристов переселили из сгоревшего отеля в Кемере

В результате пожара, произошедшего в отеле в Кемере, от 80 до 100 российских туристов будут переселены в другой отель, расположенный в Белеке. Об этом газете «Известия» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

По словам Мкртчяна, причина возгорания, скорее всего, техногенная, и предположений о намеренном поджоге не возникает. Он заверил, что власти делают всё возможное для обеспечения безопасности туристов.

Среди отдыхающих в кемерском отеле оказался и турист Сергей, который посещал эту гостиницу весной. Он отметил, что отель был вполне приемлемым, но обратил внимание на проблемы с системой пожаротушения, которая не всегда срабатывала должным образом.