Российских туристов переселили из сгоревшего отеля в Кемере
«Известия»: Российских туристов из пострадавшего отеля в Кемере переселят в Белек
В результате пожара, произошедшего в отеле в Кемере, от 80 до 100 российских туристов будут переселены в другой отель, расположенный в Белеке. Об этом газете «Известия» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.
По словам Мкртчяна, причина возгорания, скорее всего, техногенная, и предположений о намеренном поджоге не возникает. Он заверил, что власти делают всё возможное для обеспечения безопасности туристов.
Среди отдыхающих в кемерском отеле оказался и турист Сергей, который посещал эту гостиницу весной. Он отметил, что отель был вполне приемлемым, но обратил внимание на проблемы с системой пожаротушения, которая не всегда срабатывала должным образом.
«Там наши были в основном, процентов на 80%. Я точно знаю, что у нас курили сигареты в номере знакомые, и ничего. <…> Там на балконе кальян курили точно», — рассказал Сергей о своих наблюдениях.
Напомним пожар вспыхнул в пятизвёздочном отеле Imperial Sunland resort в курортном городке Бельдиби в Анталье 18 октября. В результате российские туристы оказались заблокированы в номерах. По предварительным данным, пострадали трое.
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