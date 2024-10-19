Тревога уже 9 часов ревёт из-за взрывов в Черкасской области Украины

Серия взрывов произошла в украинских Черкассах и области за минувшие ночь и утро. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале .

Официальной информации от властей пока нет, но из украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации следует, что в Черкасской области тревога звучит уже почти 9 часов.