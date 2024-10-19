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19 октября, 06:00

Тревога уже 9 часов ревёт из-за взрывов в Черкасской области Украины

В украинском городе Черкассы прогремел взрыв

Серия взрывов произошла в украинских Черкассах и области за минувшие ночь и утро. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Официальной информации от властей пока нет, но из украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации следует, что в Черкасской области тревога звучит уже почти 9 часов.

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А в ночь на 17 октября в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей выгнали на улицу и начали забирать у них телефоны, не позволяя снимать происходящее. Избит был и митрополит Феодосий, на его клобуке даже погнулся крест.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Андрей Бражников
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