Ещё шесть полицейских уволены после жестокого убийства подростка в Талгаре

Руководство полицейского департамента Алма-Атинской области Казахстана, где неизвестные жестоко расправились с 16-летним подростком, освобождено от исполнения служебных обязанностей. Также был назначен новый глава отдела и его заместитель, сообщили в пресс-службе МВД.

Свои должности покинули замглавы областного департамента Серик Шалхаров, начальник управления по противодействию экстремизму Улан Байтаков, начальник управления криминальной полиции Руслан Смагулов, руководитель управления по борьбе с организованной преступностью Дулат Кайыр, замглавы управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Омаров. С должности также снят начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов.

Министр внутренних дел республики Ержан Саденов провёл оперативное совещание, где представил личному составу нового главу областного полицейского департамента Мейрама Абикеева. Его заместителем стал Багдат Ашимов. В МВД добавили, что кандидатура Абикеева была согласована с администрацией президента страны.

«По итогам оперативного совещания министром даны конкретные поручения по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в регионе. Глава МВД отдельно заслушал следственно-оперативную группу о ходе расследования убийства несовершеннолетнего в Талгарском районе. По итогам даны конкретные поручения», — сказано в публикации.