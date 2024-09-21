Заключённые взбунтовались в казахской колонии, уже известно о трёх раненых надзирателях

В исправительной колонии Туркестанской области Казахстана вскипел бунт заключённых, в результате пострадали трое сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба КУИС региона.

Некоторые зеки были крайне недовольны условиями содержания, что и привело к мятежу. Вечером 20 сентября осуждённые подожгли электрический трансформатор. В ходе бунта досталось двоим военнослужащим Нацгвардии и одному тюремщику, они получили незначительные травмы.