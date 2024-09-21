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Регион
21 сентября, 06:10

Заключённые взбунтовались в казахской колонии, уже известно о трёх раненых надзирателях

Заключённые устроили бунт в колонии в Туркестанской области Казахстана

В исправительной колонии Туркестанской области Казахстана вскипел бунт заключённых, в результате пострадали трое сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба КУИС региона.

Некоторые зеки были крайне недовольны условиями содержания, что и привело к мятежу. Вечером 20 сентября осуждённые подожгли электрический трансформатор. В ходе бунта досталось двоим военнослужащим Нацгвардии и одному тюремщику, они получили незначительные травмы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 Уголовного кодекса – «Организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, а равно участие в групповом неповиновении, сопряжённое с применением насилия или умышленным причинением себе какого-либо повреждения либо повлёкшее иные тяжкие последствия», – рассказали в областном департаменте уголовно-исполнительной системы.

Глава Минюста: Бунты в тюрьмах связаны с проявлением бандитизма и экстремизма
Глава Минюста: Бунты в тюрьмах связаны с проявлением бандитизма и экстремизма

Ранее в Волгоградской области группа заключённых-иностранцев захватила колонию. Преступники называли себя членами запрещённой в РФ организации. Силовики пошли на штурм, который продлился около получаса. Преступников застрелили снайперы. В итоге погибли четыре сотрудника тюрьмы и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. В частности, начальник колонии и сотрудник находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

Владимир Озеров
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