В Кирсанове объявили режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В городе Кирсанове Тамбовской области объявили режим ЧС после взрыва в жилом доме. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Максим Егоров, прибывший на место происшествия. По его информации, двое человек числятся пропавшими без вести.

Максим Егоров проводит совещание по поводу взрыва в жилом доме в Кирсанове. Видео © Telegram / Максим Егоров

«Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь. Сейчас сотрудники МЧС России начали разбор завалов. Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику «Струна», которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление. <...> Сейчас самое главное – восстановить людям жильё», — написал глава области.

Пока дом не будет обследован полностью, доступ жильцам в квартиры ограничили. Полицейские установят круглосуточное оцепление вокруг здания, чтобы в жилища не пробрались мародёры.