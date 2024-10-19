Жена Панкратова-Чёрного опровергла сообщения об операции на руке актёра
Александр Панкратов-Чёрный. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова развенчала слухи о том, что актёру проведут операцию на руке. Об этом она рассказала в беседе с РБК.
«Бред! Александр Васильевич сегодня играет спектакль в Конаково», — возмутилась жена артиста.
В июле появилась информация, что Александр Панкратов-Чёрный два дня пролежал в московской больнице, поскольку потерял сознание из-за жары. Сообщалось, что врачи диагностировали ему поражение сосудов мозга, однако затем его жена заявила, что актёр замечательно себя чувствует, а никакой госпитализации не было.