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19 октября, 09:24

Жена Панкратова-Чёрного опровергла сообщения об операции на руке актёра

Александр Панкратов-Чёрный. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Александр Панкратов-Чёрный. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова развенчала слухи о том, что актёру проведут операцию на руке. Об этом она рассказала в беседе с РБК.

«Бред! Александр Васильевич сегодня играет спектакль в Конаково», — возмутилась жена артиста.

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В июле появилась информация, что Александр Панкратов-Чёрный два дня пролежал в московской больнице, поскольку потерял сознание из-за жары. Сообщалось, что врачи диагностировали ему поражение сосудов мозга, однако затем его жена заявила, что актёр замечательно себя чувствует, а никакой госпитализации не было.

Владимир Озеров
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