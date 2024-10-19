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19 октября, 13:08

Российский штурмовик Малёк в одиночку дал отпор бойцам ВСУ и спас товарищей

Солдат ВС РФ смог в одиночку дать отпор наступающим штурмовикам ВСУ в ходе боёв за Георгиевку в ДНР. Против Украины пошёл штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки «Юг». Об этом РИА «Новости» рассказал участник боя с позывным Китаец.

По словам бойца, его группа прошла всю Георгиевку и в конце наткнулась на засаду украинских военных. Сначала штурмовики решили пойти в бой, но потом заняли позицию для обороны. Ночью армия ВСУ решила штурмовать занятую группой позицию, закидывая дом гранатами и дымовыми шашками, ВС РФ продолжали давать отпор. В итоге на следующее утро украинский беспилотник «Баба яга» сбросил на наших противотанковую мину.

«Я и товарищ с позывным Квит были без сознания, а товарищ с позывным Малёк — молодец парень, не потерялся — и дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них и они ушли. Раненые, наверное»,рассказал Китаец.

Позднее штурмовиков оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как некоторые получили осколочные ранения и контузию.

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Ранее российские войска освободили село Плёхово в Суджанском районе Курской области. ВС РФ всё ближе подбираются к городу Судже, откуда и началось вторжение ВСУ на российскую территорию. Сейчас украинские солдаты в спешке выстраивают там бетонные укрепления.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Наталья Афонина
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