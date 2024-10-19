45-летняя супруга Меладзе Альбина Джанабаева подогрела слухи о беременности

Напомним, 10 лет Валерий Меладзе скрывал от первой жены свою измену. Его жена Ирина все эти годы не замечала, что у мужа есть другая, или просто не хотела этого признавать. Отношения между Валерием и Альбиной развивались стремительно: через два года Джанабаева родила артисту сына, а в 2014 году Меладзе развёлся с первой женой и расписался со второй. Сейчас пара воспитывает уже троих детей: двоих сыновей и дочку.