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20 октября, 05:00

Подрывают здоровье нации: Гроботерапию и квадробинг назвали оружием Запада против РФ

Движение «Россия Православная» призвало запретить гроботерапию и квадробинг

Общественники призвали запретить в России гроботерапию и квадробинг. Обложка © VK / Евгения Злобина / Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Общественники призвали запретить в России гроботерапию и квадробинг. Обложка © VK / Евгения Злобина / Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Недружественные страны Запада пытаются навредить РФ изнутри, завлекая нашу молодёжь в различные деструктивные течения, такие как гроботерапия или квадробинг. Под угрозой не только традиционные ценности, но и здоровье нации, уверены члены общественного движения «Россия Православная». Именно поэтому новомодные увлечения нужно проверить, а ещё лучше — запретить, заявил Life.ru председатель объединения Михаил Иванов.

В первую очередь это касается так называемой «гроботерапии» и других оккультных практик, пропагандируемых как способ решения психологических проблем. Эти модные увлечения не имеют ничего общего с настоящей терапией и ставят под сомнение психическое здоровье молодого поколения. Специалисты обязаны заняться проверкой подобных трендов, чтобы предотвратить их широкое распространение и минимизировать ущерб. Точно так же вызывает опасение растущий интерес к квардроберам.

Михаил Иванов

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

В первую очередь это касается так называемой «гроботерапии» и других оккультных практик, пропагандируемых как способ решения психологических проблем. Эти модные увлечения не имеют ничего общего с настоящей терапией и ставят под сомнение психическое здоровье молодого поколения. Специалисты обязаны заняться проверкой подобных трендов, чтобы предотвратить их широкое распространение и минимизировать ущерб. Точно так же вызывает опасение растущий интерес к квардроберам.
В первую очередь это касается так называемой «гроботерапии» и других оккультных практик, пропагандируемых как способ решения психологических проблем. Эти модные увлечения не имеют ничего общего с настоящей терапией и ставят под сомнение психическое здоровье молодого поколения. Специалисты обязаны заняться проверкой подобных трендов, чтобы предотвратить их широкое распространение и минимизировать ущерб. Точно так же вызывает опасение растущий интерес к квардроберам.

По словам собеседника издания, пресекать подобные явления нужно на ранних стадиях, начиная с образовательных учреждений. В противном случае наша культурная идентичность, имеющая под собой многовековую основу и традиции, рискует исчезнуть под влиянием поверхностных течений. Также Иванов предупредил ещё об одной угрозе — оземпике. Этот препарат всё чаще рекламируется в России как чудо-средство для борьбы с лишним весом и депрессией, но на самом деле лишь вызывает зависимость и несёт тяжёлые долгосрочные последствия.

«Законодателям, общественникам, учителям, родителям необходимо серьёзно задуматься о будущем и сделать ставку на правильное воспитание нового поколения, которое будет гордиться своей культурой и духовными корнями. Для этого следует запретить деструктивные западные течения. Только так можно противостоять влиянию разрушительных идеологий и сохранить Россию культурно независимой», — призвал председатель общественного движения.

Теряют человеческий облик: Родителей детей-квадроберов предупредили об опасности
Теряют человеческий облик: Родителей детей-квадроберов предупредили об опасности

Напомним, что гроботерапия стала набирать популярность в России совсем недавно. В ходе церемонии живой человек проходит через имитацию своих похорон, чтобы получить дозу «погребального антистресса». Эксперты же бьют тревогу и предупреждают всех желающих оказаться в гробу раньше срока о последствиях такого развлечения.

Ольга Годуненко
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