Недружественные страны Запада пытаются навредить РФ изнутри, завлекая нашу молодёжь в различные деструктивные течения, такие как гроботерапия или квадробинг. Под угрозой не только традиционные ценности, но и здоровье нации, уверены члены общественного движения «Россия Православная». Именно поэтому новомодные увлечения нужно проверить, а ещё лучше — запретить, заявил Life.ru председатель объединения Михаил Иванов.

В первую очередь это касается так называемой «гроботерапии» и других оккультных практик, пропагандируемых как способ решения психологических проблем. Эти модные увлечения не имеют ничего общего с настоящей терапией и ставят под сомнение психическое здоровье молодого поколения. Специалисты обязаны заняться проверкой подобных трендов, чтобы предотвратить их широкое распространение и минимизировать ущерб. Точно так же вызывает опасение растущий интерес к квардроберам.

По словам собеседника издания, пресекать подобные явления нужно на ранних стадиях, начиная с образовательных учреждений. В противном случае наша культурная идентичность, имеющая под собой многовековую основу и традиции, рискует исчезнуть под влиянием поверхностных течений. Также Иванов предупредил ещё об одной угрозе — оземпике. Этот препарат всё чаще рекламируется в России как чудо-средство для борьбы с лишним весом и депрессией, но на самом деле лишь вызывает зависимость и несёт тяжёлые долгосрочные последствия.