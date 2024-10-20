Со свадьбы — в могилу: СК пресёк слухи о громком убийстве новобрачной и её сестры в Татарстане

Поставлена точка в одном из самых громких уголовных дел, которое будоражило жителей Татарстана более двух лет. В Следственном комитете России по региону дело закрыли и пояснили, что такое решение было принято в связи со смертью главного подозреваемого, пишет kp.ru.

Страшная трагедия произошла в январе 2022 года. Спустя два дня после свадьбы молодой человек расправился с женой и её двоюродной сестрой, а затем покончил с собой. Родственники подозреваемого до сих пор не могут поверить в его причастность. Они уверены, что в деле замешан кто-то третий. Однако в СК данную версию отрицают.

«В связи с появившейся в ряде СМИ информацией о том, что подозреваемый в убийстве двух жительниц села Мелекес Тукаевского района, сам стал жертвой преступления и убийство совершено иными лицами, следственное управление СК России по Республике Татарстан вынуждено сообщить, что она не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Известно, что перед тем, как пожениться, Алсу и Тимур встречались около десяти лет. Они мечтали создать крепкую семью и после возвращения парня из армии жили вместе. Случившееся стало настоящим потрясением для их близких и друзей. Причины случившегося до сих пор неизвестны. По предварительной версии, убийство произошло во время ссоры на фоне алкогольного опьянения Тимура. Сестра Алсу стала свидетельницей преступления. Молодожёнов похоронили в один день.