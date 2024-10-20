Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 08:25

Со свадьбы — в могилу: СК пресёк слухи о громком убийстве новобрачной и её сестры в Татарстане

СК закрыл дело об убийстве новобрачной и её сестры после свадьбы в Татарстане

Алсу и Тимур. Обложка © kp.ru

Алсу и Тимур. Обложка © kp.ru

Поставлена точка в одном из самых громких уголовных дел, которое будоражило жителей Татарстана более двух лет. В Следственном комитете России по региону дело закрыли и пояснили, что такое решение было принято в связи со смертью главного подозреваемого, пишет kp.ru.

Страшная трагедия произошла в январе 2022 года. Спустя два дня после свадьбы молодой человек расправился с женой и её двоюродной сестрой, а затем покончил с собой. Родственники подозреваемого до сих пор не могут поверить в его причастность. Они уверены, что в деле замешан кто-то третий. Однако в СК данную версию отрицают.

«В связи с появившейся в ряде СМИ информацией о том, что подозреваемый в убийстве двух жительниц села Мелекес Тукаевского района, сам стал жертвой преступления и убийство совершено иными лицами, следственное управление СК России по Республике Татарстан вынуждено сообщить, что она не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Мужчина жестоко расправился с бывшей в Подмосковье, воткнув нож в сонную артерию
Мужчина жестоко расправился с бывшей в Подмосковье, воткнув нож в сонную артерию

Известно, что перед тем, как пожениться, Алсу и Тимур встречались около десяти лет. Они мечтали создать крепкую семью и после возвращения парня из армии жили вместе. Случившееся стало настоящим потрясением для их близких и друзей. Причины случившегося до сих пор неизвестны. По предварительной версии, убийство произошло во время ссоры на фоне алкогольного опьянения Тимура. Сестра Алсу стала свидетельницей преступления. Молодожёнов похоронили в один день.

Ранее Life.ru писал об ещё одном конфликте между супругами со смертельным исходом. Пьяный россиянин зверски убил жену после разрыва, а затем пытался скрыться от полиции, но его поймали. Тело 26-летней девушки нашли у подъезда жилого дома в Омске. Подозреваемый оказался пьян. В его кармане нашли складной нож с бурыми следами крови.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров