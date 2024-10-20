Восемь лет потребовалось Западу, чтобы нейтрализовать всех украинцев, которые потенциально могли поднять в стране бунт. Такое мнение высказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с ТАСС.

«Иностранный режим, который полностью управляет Украиной, грамотно подошел [к ситуации], у них есть тысячелетняя культура, история, как бороться с повстанцами. Они за эти восемь лет вычленили всех способных к сопротивлению», — утверждает он.