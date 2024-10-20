Балицкий: Запад «стерилизовал» Украину
Балицкий сообщил, что Запад «стерилизовал» Украину, чтобы люди не бунтовали
Восемь лет потребовалось Западу, чтобы нейтрализовать всех украинцев, которые потенциально могли поднять в стране бунт. Такое мнение высказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с ТАСС.
«Иностранный режим, который полностью управляет Украиной, грамотно подошел [к ситуации], у них есть тысячелетняя культура, история, как бороться с повстанцами. Они за эти восемь лет вычленили всех способных к сопротивлению», — утверждает он.
По словам Балицкого, всех, кто отважился бы на противостояние режиму, либо заманили на свою сторону, либо ликвидировали. Так, западные государства «практически стерилизовали» страну, которая теперь не в состоянии поднять руку «на барина». Он выразил уверенность в том, что, благодаря дальновидности Запада, киевскому режиму не грозит никакое народное восстание.
С этим утверждением не согласятся некоторые украинские политики. Ранее беглый депутат Рады Артём Дмитрук заявил, что с фронта поступают сообщения о готовности некоторых подразделений повернуть оружие на Киев, чтобы защитить народ от Зеленского. При этом эксперты отмечают, что восстание может саботировать сам Запад, чтобы скинуть с кресла надоевшего украинского политика.
Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium