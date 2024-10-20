Некурящие россияне выступили против перекуров коллег
URA.ru: В Челябинске 4 из 10 некурящих работников раздражают перекуры коллег
Начальница явно недовольна сотрудником, который слишком часто выходил на перекур и совсем забыл про квартальный отчёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
В Челябинске 40% некурящих сотрудников испытывают недовольство из-за перекуров коллег, полагая, что такие перерывы занимают слишком много рабочего времени. Эти данные были получены в ходе последнего исследования, проведённого IT-сервисом Superjob.
«Четыре из десяти некурящих жителей Челябинска раздражают курящие коллеги. Такое мнение высказали представители компаний и экономически активные жители города», — говорится в исследовании, передаёт URA.ru.
Эксперты отметили, что недовольство возникает из-за неэффективного использования рабочего времени, а также из-за вредного воздействия дыма. Аналитики сообщили, что 83% работодателей организуют специальные места для курения обычных сигарет, а 77% — для вейпов. В то же время в каждой пятой компании введён запрет на использование «электронок».
Ранее Life.ru рассказывал, что число курящих мужчин с 2009 года снизилось в России больше чем в два раза. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 15 лет назад, когда запускался национальный проект «Здоровье», в РФ курили 40% мужчин, но сейчас этот показатель значительно меньше. Кстати, наша страна занимает 132-ю строчку из 183 стран по цене за пачку сигарет. По самой высокой цене «раковые палочки» продаются в Туркмении — почти 29 долларов за пачку. Дешевле всего их можно приобрести в Мали.