Некурящие россияне выступили против перекуров коллег

Эксперты отметили, что недовольство возникает из-за неэффективного использования рабочего времени, а также из-за вредного воздействия дыма. Аналитики сообщили, что 83% работодателей организуют специальные места для курения обычных сигарет, а 77% — для вейпов. В то же время в каждой пятой компании введён запрет на использование «электронок».

Ранее Life.ru рассказывал, что число курящих мужчин с 2009 года снизилось в России больше чем в два раза. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 15 лет назад, когда запускался национальный проект «Здоровье», в РФ курили 40% мужчин, но сейчас этот показатель значительно меньше. Кстати, наша страна занимает 132-ю строчку из 183 стран по цене за пачку сигарет. По самой высокой цене «раковые палочки» продаются в Туркмении — почти 29 долларов за пачку. Дешевле всего их можно приобрести в Мали.