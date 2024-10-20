ВСУ больше не могут использовать западное оружие, как в 2022 году
Telegraph: ВСУ не могут пользоваться оружием Запада из-за больших потерь
В Вооружённых силах Украины появилось западное оружие, но использовать его некому — слишком большие потери среди военных. Об этом сообщили в Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко.
«Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия, и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году, но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие солдаты погибли, пропали без вести и получили ранения», — призналась Микитенко.
По словам украинского лейтенанта, у ВСУ больше нет такой мотивации, которая была в прошлом году. Микитенко уверена, что украинская армия ближайшие 10 лет не сможет восстановить силы до уровня 2022 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения «Южной» российской группировки войск продвинулись дальше по переднему краю и отразили две контратаки ВСУ, в ходе которых было убито до 645 солдат украинской армии. Польский журналист, кстати, рассказывал, что застал украинских солдат в депрессивном настроении на фронте. По его словам, вражеские отряды находятся в отчаянии.
Telegram / Zelenskiy / Official