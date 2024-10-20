ВСУ больше не могут использовать западное оружие, как в 2022 году

В Вооружённых силах Украины появилось западное оружие, но использовать его некому — слишком большие потери среди военных. Об этом сообщили в Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко.

«Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия, и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году, но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие солдаты погибли, пропали без вести и получили ранения», — призналась Микитенко.