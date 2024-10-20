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20 октября, 12:22

ВСУ больше не могут использовать западное оружие, как в 2022 году

Telegraph: ВСУ не могут пользоваться оружием Запада из-за больших потерь

В Вооружённых силах Украины появилось западное оружие, но использовать его некому — слишком большие потери среди военных. Об этом сообщили в Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко.

«Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия, и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году, но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие солдаты погибли, пропали без вести и получили ранения», — призналась Микитенко.

По словам украинского лейтенанта, у ВСУ больше нет такой мотивации, которая была в прошлом году. Микитенко уверена, что украинская армия ближайшие 10 лет не сможет восстановить силы до уровня 2022 года.

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Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения «Южной» российской группировки войск продвинулись дальше по переднему краю и отразили две контратаки ВСУ, в ходе которых было убито до 645 солдат украинской армии. Польский журналист, кстати, рассказывал, что застал украинских солдат в депрессивном настроении на фронте. По его словам, вражеские отряды находятся в отчаянии.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Алена Пенчугина
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