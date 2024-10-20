Политолог объяснил, почему Россия не станет нападать на НАТО
Политолог Пилько: Россия не будет атаковать НАТО, хотя считает Запад противником
Россия не собирается атаковать НАТО, хотя и считает западные страны противниками. Об этом рассказал политолог Алексей Пилько.
«Истерика насчёт того, что Россия неминуемо нападёт на НАТО, разжигается искусственно. Им надо мобилизоваться против России — мобилизоваться не получается. А насчёт того, что Россия рассматривает Германию как противника — это правда. ФРГ второй после США донор вооружений для Киева», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его мнению, Германия, совместно с другими союзниками по НАТО, участвует в опосредованной войне против России, что заставляет РФ воспринимать Берлин как врага. Тем не менее политолог отметил, что Россия не начнёт военные действия, если только страны НАТО не предпримут агрессивные шаги против неё.
Ранее Life.ru сообщал, что Германия завершила поставку тяжёлой военной техники Украине. После отправки последней партии танков Leopard 2 Киеву планировалось остановить транзит. Позже стало известно, что ФРГ обновила перечень вооружений для киевского режима. Так, в новый пакет военной помощи войдут управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9, четыре тысячи ударных и более 300 разведывательных дронов.
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