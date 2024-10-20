Политолог объяснил, почему Россия не станет нападать на НАТО

Россия не собирается атаковать НАТО, хотя и считает западные страны противниками. Об этом рассказал политолог Алексей Пилько.

«Истерика насчёт того, что Россия неминуемо нападёт на НАТО, разжигается искусственно. Им надо мобилизоваться против России — мобилизоваться не получается. А насчёт того, что Россия рассматривает Германию как противника — это правда. ФРГ второй после США донор вооружений для Киева», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».