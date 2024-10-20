Bloomberg заявил о тикающей мировой фискальной бомбе на $100 трлн

Уровень государственного глобального долга в октябре 2024 года может достичь рекордных 100 триллионов долларов. Это произойдёт в частности из-за США и Китая, сообщает Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба на $100 трлн продолжает тикать».

По данным подсчётов, в этом году уровень долговой нагрузки во всём мире поднялся до 94,8 процента. Например, в США он достиг самых высоких показателей — 97,4 процента. Китай занял второе место — 62,1 процента. В Великобритании — 103 процента, а в Японии показатель достиг 254 процента. В странах «Большой семёрки» уровень долга составил 125,9 процента. К 2050 году показатели могут вырасти до 188 процентов.