Bloomberg заявил о тикающей мировой фискальной бомбе на $100 трлн
Bloomberg: В 2024 году уровень государственного долга может дойти до $100 триллионов
Уровень государственного глобального долга в октябре 2024 года может достичь рекордных 100 триллионов долларов. Это произойдёт в частности из-за США и Китая, сообщает Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба на $100 трлн продолжает тикать».
По данным подсчётов, в этом году уровень долговой нагрузки во всём мире поднялся до 94,8 процента. Например, в США он достиг самых высоких показателей — 97,4 процента. Китай занял второе место — 62,1 процента. В Великобритании — 103 процента, а в Японии показатель достиг 254 процента. В странах «Большой семёрки» уровень долга составил 125,9 процента. К 2050 году показатели могут вырасти до 188 процентов.
Главной причиной такой нагрузки стали большие государственные расходы, например, пандемия коронавирусной инфекции. В тот период страны серьёзно увеличили расходы на поддержку населения.
Ранее стало известно, что в январе 2024 года госдолг США превысил отметку в 34 триллиона долларов, установив антирекорд. С этим сомнительным достижением Штаты в ироничном ключе поздравила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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