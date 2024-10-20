Психолог раскрыла, как ребёнку извлечь максимальную пользу из осенних каникул
Психолог Михайлова: Дети могут провести осенние каникулы с пользой
На каникулах важно не выбиваться из установившегося режима сна. Фото © Life.ru
Скоро наступят первые в этом учебном году каникулы. Дети постарше сами способны организовать свой досуг, а вот учащимся начальной школы часто нужна помощь родителей. В «Газете.Ru» рассказали о том, как провести каникулы с пользой. Советами поделилась медицинский психолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Дарья Михайлова.
Она предлагает обратить внимание на совместный семейный отдых: погулять с ребёнком в парке, сходить в кинотеатр или музей, спланировать небольшое путешествие. Не стоит забывать и про лагерь. Правда, стоит помнить, что для учащихся начальной школы это может стать дополнительным стрессом. В этом возрасте игра всё ещё остаётся важной деятельностью, а она ценится за свою спонтанность.
Психолог отметила, что на каникулах важно сильно не выбиваться из уже установившегося режима сна. Родители должны строже следить за временем отхода ко сну детей, а вот пробуждение может быть более поздним — так малыши действительно отдохнут на каникулах.
«Что касается кружков и секций — если мы видим, что ребёнок ещё в течение четверти идёт на занятие без удовольствия, протестует, плачет, расстраивается, важно разобраться в причине такого поведения. Часто дело в том, что он перегружен и устал. В таком случае посещение дополнительных занятий на время каникул стоит отменить», — отметила эксперт.
Психолог упомянула, что дети могут испытывать скуку, в этом случае нужно не упрекать ребёнка, а помочь выбрать деятельность. Позже можно предложить ему самому выбрать свой досуг.
«Если же это не помогает, расскажите о том, что состояние скуки — нормально и иногда бывает свойственно каждому человеку. Ощущение скуки вовсе не означает скорую необходимость найти себе занятие», — подытожила Михайлова.
Ранее психолог рассказала, как выстроить общение детей с разведёнными родителями. По мнению эксперта, говорить о разводе с детьми нужно открыто и объяснить им все причины, кроме того всей семьёй стоит сходить на терапию. Психолог отметила, что стоит уменьшить количество переездов, чтобы стрессовая ситуация у ребёнка протекала легче. Так, график проживания, при котором малыш неделю находится у мамы, а неделю у папы — плохая идея.