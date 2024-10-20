Нужно радоваться, что молодёжь так проводит время: Протоиерей похвалил «монастыринг»
Протоиерей Харитонов одобрил явление «монастыринга» среди молодёжи
Молодёжь массово стала уезжать в монастыри трудниками из-за состояния души. Фото © Андрей Парменов/ТАСС
Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов отметил, что «монастыринг» не является новым явлением. По его словам, люди на Руси всегда поломничали в монастырях.
«Молились, исповедовались, причащались, трудились. <...> Люди укрепляли себя духовно, это делали многие. И простые люди, и люди знатные, и наши известные писатели в 19 веке. Например, Гоголь, Достоевский и другие», — поделился протоиерей с «Подмосковье сегодня».
Священнослужитель уверен, что остаётся только радоваться, что молодёжь так проводит своё время. Также протоиерей отметил, что «монастыринг» лучше любого психолога.
«Только так можно исцелить душу от болезни — через покаяние. Очищение души — в раскаянии своих грехов. Поэтому нужно порадоваться, что молодёжь так проводит время», — заявил Харитонов.
Напомним, молодые россияне массово стали уезжать в монастыри трудниками из-за состояния души. Таким способом молодёжь заменяет сеансы с психологами. В монастырях юноши и девушки живут бесплатно: питание и проживание оплачивают общины. Взамен трудники помогают по хозяйству, ходят на службы и молятся вместе с послушниками. В Госдуме и РПЦ одобрили увлечение «монастырингом» среди молодёжи, а вот пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Кто-то одобряет идею духовной перезагрузки, а кто-то сравнивает течение с квадробингом, считая «монастыринг» очередным хайпом.