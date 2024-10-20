Химик раскрыл, на чём безопаснее всего делать наливки и настойки

Главная опасность в приготовлении наливок и настоек в домашних условиях — качество спирта, ведь его вам никто не может гарантировать. Об этой и других проблемах предупредил химик Николай Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

«Есть спирт технический гидролизный ректификованный, вырабатываемый из непищевого сырья, и спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья. Отличить один от другого рядовой потребитель вряд ли сможет, а разница очень большая», — объяснил Васильев.

Химик рассказал, что в продаже можно встретить «спирт пищевой медицинский», но проблема в том, что он не может быть и тем и другим одновременно. Медицинский спирт предназначен для целей дезинфекции и стерилизации, и чистота этому спирту не обязательна. Он, конечно, не подойдёт для приготовления настоек и наливок, так как может быть опасен.

Эксперт рассказал, что настойки и наливки можно готовить на самогоне, если он хорошо приготовлен. Однако самый безопасный способ — настаивать на водке. Но и здесь есть свои нюансы.

«Водку тоже надо выбирать. Самой чистой считается водка из спирта «Альфа». В нём практически нет метилового спирта. Кроме того, спирт «Альфа» делают только из зерна, другие виды могут быть приготовлены путём добавления других пищевых продуктов, например картофеля и др. Спирты «Люкс» и «Экстра» также очень чистые», — отметил химик.