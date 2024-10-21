Участок в Болонье на выборах в Молдавии закрыли после сообщения о бомбе

На одном из избирательных участков в Болонье приостанавливали процесс голосования на выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении страны в Европейский Союз из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщили в молдавском Министерстве иностранных дел.

Участок в итальянском городе был эвакуирован, специалисты проверяли здание на наличие взрывного устройства. К этому моменту все граждане, находившиеся внутри на момент инцидента, уже успели проголосовать. Информация не подтвердилась.