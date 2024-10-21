Участок в Болонье на выборах в Молдавии закрыли после сообщения о бомбе
На одном из избирательных участков в Болонье приостанавливали процесс голосования на выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении страны в Европейский Союз из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщили в молдавском Министерстве иностранных дел.
Участок в итальянском городе был эвакуирован, специалисты проверяли здание на наличие взрывного устройства. К этому моменту все граждане, находившиеся внутри на момент инцидента, уже успели проголосовать. Информация не подтвердилась.
Напомним, на выборах президента Молдавии не выбрали единого кандидата. Во второй тур прошли действующий президент Майя Санду и Александр Стояногло. Кроме того, граждане страны высказались против вступления Кишинёва в Евросоюз.
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