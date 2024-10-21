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21 октября, 01:43

Боксёр Туков: Поражение от Муртазалиева может сильно пошатнуть карьеру Тима Цзю

Поединок Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю. Обложка © X / No Limit Boxing

Поединок Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю. Обложка © X / No Limit Boxing

Боксёра Бахрама Муртазалиева, нокаутировавшего Тимофея Дзю, не стоило недооценивать. Такое мнение в беседе с RG.ru высказал чемпион WBA International в среднем весе, боксёр RCC Boxing Promotions Вадим Туков.

«Я сразу говорил, что именно этот бой и будет настоящей проверкой для Тима Цзю, потому что Бахрам Муртазалиев техничный боксер, просто у него ещё не было такого медийного противостояния», — сказал Туков.

Спортсмен также отметил, что такое поражение, которое стало для Цзю вторым подряд, может сильно подорвать его карьеру, однако он остаётся одним из самых интересных бойцов благодаря зрелищным выступлениям и харизме.

«Пока не понятно, что сейчас ему могут предложить промоутеры и какой курс вообще возьмёт его карьера», — заключил боксёр.

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Ранее стало известно, что лигу Hardcore лишили лицензии на проведение боксёрских турниров и кулачных боёв. Такое решение приняла Федерация бокса России по причине постоянного нарушения регламента.

Артём Гапоненко
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