Боксёр Туков: Поражение от Муртазалиева может сильно пошатнуть карьеру Тима Цзю

Боксёра Бахрама Муртазалиева, нокаутировавшего Тимофея Дзю, не стоило недооценивать. Такое мнение в беседе с RG.ru высказал чемпион WBA International в среднем весе, боксёр RCC Boxing Promotions Вадим Туков.

«Я сразу говорил, что именно этот бой и будет настоящей проверкой для Тима Цзю, потому что Бахрам Муртазалиев техничный боксер, просто у него ещё не было такого медийного противостояния», — сказал Туков.

Спортсмен также отметил, что такое поражение, которое стало для Цзю вторым подряд, может сильно подорвать его карьеру, однако он остаётся одним из самых интересных бойцов благодаря зрелищным выступлениям и харизме.

«Пока не понятно, что сейчас ему могут предложить промоутеры и какой курс вообще возьмёт его карьера», — заключил боксёр.