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21 октября, 09:41

В День отца актёр Милош Бикович впервые показал сына

Милош Бикович с сыном Василием. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic

Милош Бикович с сыном Василием. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic

В День отца российский и сербский актёр Милош Бикович впервые показал сына Василия поклонникам. До этого Милош, конечно, публиковал фото малыша, но заботливые родители прикрывали лицо ребёнка смайликом.

«С Днём отца!» — подписал фото актёр. А ниже добавил фразу по-сербски: «Сегодня в России отмечается День отца. Тот, что ниже, на картинке — отец того, что выше».

Милош Бикович показал первое фото с новорождённым сыном
Милош Бикович показал первое фото с новорождённым сыном

О рождении сына Бикович сообщил необычным способом: выложил в соцсетях рисунок семьи из трёх человек — мамы, папы и малыша. Фанаты догадались, что в семье актёра пополнение. Милош успел рассказать и о проблемах, связанных с отцовством. Актёр часто страдал от недосыпа. Но семейные трудности лишь убедили Биковича в том, что каждой женщине, родившей ребёнка, надо создать памятник.

Алена Пенчугина
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