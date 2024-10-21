В День отца актёр Милош Бикович впервые показал сына

В День отца российский и сербский актёр Милош Бикович впервые показал сына Василия поклонникам. До этого Милош, конечно, публиковал фото малыша, но заботливые родители прикрывали лицо ребёнка смайликом.

«С Днём отца!» — подписал фото актёр. А ниже добавил фразу по-сербски: «Сегодня в России отмечается День отца. Тот, что ниже, на картинке — отец того, что выше».