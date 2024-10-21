В День отца актёр Милош Бикович впервые показал сына
Милош Бикович с сыном Василием. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic
В День отца российский и сербский актёр Милош Бикович впервые показал сына Василия поклонникам. До этого Милош, конечно, публиковал фото малыша, но заботливые родители прикрывали лицо ребёнка смайликом.
«С Днём отца!» — подписал фото актёр. А ниже добавил фразу по-сербски: «Сегодня в России отмечается День отца. Тот, что ниже, на картинке — отец того, что выше».
О рождении сына Бикович сообщил необычным способом: выложил в соцсетях рисунок семьи из трёх человек — мамы, папы и малыша. Фанаты догадались, что в семье актёра пополнение. Милош успел рассказать и о проблемах, связанных с отцовством. Актёр часто страдал от недосыпа. Но семейные трудности лишь убедили Биковича в том, что каждой женщине, родившей ребёнка, надо создать памятник.