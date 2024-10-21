Капитан ФК «Сибирь» Нарылков сломал одноклубнику Попову челюсть в раздевалке

У 36-летнего капитана ФК «Сибирь» Сергея Нарылкова произошла ссора с товарищем по команде 22-летним Константином Поповым. Для последнего конфликт закончился сломанной челюстью. Об этом сообщает Mash Siberia со ссылкой на родных пострадавшего.

Как рассказал источник телеграм-канала, у Попова двусторонний перелом нижней челюсти, ему сделали операции. Клуб ситуацию не комментирует. Нарылков же сразу сказал, что не станет обсуждать произошедшее, но позже всё же прокомментировал конфликт.

«Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?» — высказался капитан клуба.

В последний раз Попов выходил на газон 30 сентября. 6 октября его включили в заявку команды, но оставили на скамье запасных. А в список участников на встречи 13 и 19 октября его имя не внесли.

«Сибирь» играет в группе «Золото» Второй лиги, занимая девятую строку турнирного зачёта. Команда набрала 11 баллов за 14 сыгранных матчей. 19 октября клуб обыграл «Авангард» из Курска (3:0), а 26 октября встретится с московским «Велесом».