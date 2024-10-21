В День козла сексолог раскрыла, как начать новую жизнь без бывшего

21 октября отмечается необычный праздник — День козла. Но поговорим мы сегодня не об этих милых животных, а... о бывших! Как пережить расставание и нужно ли мстить — об этом в беседе с Life.ru рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

Лучшая месть вашему бывшему, конечно же, это быть счастливой без него. Главная женская ошибка — это когда мы начинаем после расставания показывать, что якобы счастливы без этого конкретного мужчины. Здесь выходит большое количество энергии на то, чтобы казаться, а не быть. В то время как нужно совершенно отрубить все энергетические связи, не посылать этому человеку никакие мысли и эмоции. Полностью включить эгоистическую позицию, переключиться на себя, на свои интересы. Александра Миллер Сексолог, психолог

После расставания психолог советует избавляться от кортизола — гормона стресса. Нужно отоспаться, отдохнуть — уехать в загородный отель или к солнцу, включить максимальное количество социальных связей. Это не значит, что нужно сразу завязывать новые отношения, — важно просто знакомиться и общаться с людьми — как с мужчинами, так и с женщинами, чтобы не скатиться в депрессию. Найти новые увлечения, записаться на танцы, йогу, подключить спорт, массаж, пройти обучение, курсы или даже получить очередное образование в институте.

«Спорт уничтожает кортизол за счёт выработки серотонина и окситоцина. Все гормоны удовольствия включаются, и мы становимся счастливыми и классными. Новые знания, изучение нового языка активируют большое количество дофамина. Мозг посылает сигнал: ты молодец, ты что-то узнала новое. Это тоже подкрепления, которые возникают. Представьте весь этот список заданий, которые нужно сделать. На этом фоне мы становимся счастливыми. Счастливой женщине уже автоматически не нужно никому мстить», — говорит сексолог.