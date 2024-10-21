Языческий идол Велес встал напротив христианской «Обители женских слез» на горе Мауре

Глава Вологодской митрополии Савва резко осудил установку языческого божества Велеса у женского монастыря на горе Мауре в национальном парке «Русский Север» недалеко от Вологды. Священник заметил, что языческий идол «встал» прямо напротив христианской «Обители женских слез» и рядом с часовней. Об этом он написал в соцсети.

Статуя Велеса. Фото © Telegram / РГ Северо-Запад

Митрополит напомнил, что год назад лично освящал часовню на горе Мауре. Её возвели вместо предыдущей, которая была уничтожена пожаром. По его словам, недопустимо, что теперь святое для христиан место осквернено символом язычества, тогда как в Библии Иисус Христос прямо призывает людей отказаться от почитания идолов, которым язычники приносили жертвы, а потом становились лёгкой добычей бесовщины.

«Вологодская епархия не согласна с решением национального парка «Русский Север». Мы против насаждения идолопоклонства на нашей Родине, и против исторических подтасовок, фигурирующих в качестве псевдо-справки. Лично я сокрушён таким поступком администрации национального парка, которые прежде своими же руками помогали созидать живоносную часовню для молитв», — отметил священнослужитель в своём тексте.

Он заверил, что продолжит молиться о вразумлении всех причастных к установке Велеса, а также будет добиваться демонтажа статуи, соседствующей с часовней.