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21 октября, 15:24

«Сослать в Сибирь!»: В Молдавии призвали наказать граждан, выступивших против интеграции в ЕС

Молдавская спортсменка Никита хочет забрать румынские паспорта у противников ЕС

Молдавская борец Анастасия Никита. Обложка © Сайт правительства Молдавии

Молдавская борец Анастасия Никита. Обложка © Сайт правительства Молдавии

Назначенная доверенным лицом президента Молдавии Майи Санду на прошедших выборах молдавская спортсменка Анастасия Никита призвала отобрать паспорта Румынии у тех молдаван, которые выступили против интеграции в ЕС на референдуме. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях, но позже закрыла доступ к профилю.

«Я предлагаю забрать все паспорта у тех, кто проголосовал против Европейского союза», — написала она.

Кстати, для тех молдавских граждан, которые выступили против интеграции в ЕС, проживая при этом в Европе, Никита придумала отдельное наказание. Спортсменка предлагает отправить их в ссылку в Сибирь.

ЦИК Молдавии объявила о втором туре президентской гонки
ЦИК Молдавии объявила о втором туре президентской гонки

Напомним, в Молдавии одновременно начались референдум по вопросу евроинтеграции и президентские выборы. После подсчёта всех бюллетеней, ЦИК страны объявил, что сторонников присоединения к ЕС оказалось больше — 50,29%. Что касается президентской кампании, то по итогу первого тура, который не выявил победителя, действующий президент Санду набрала 42,21% голосов. На втором месте бывший генпрокурор страны, уроженец Гагаузии Александр Стояногло — 26,15%. Дополнительный тур голосования пройдёт 3 ноября.

Юрий Лысенко
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