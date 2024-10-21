«Сослать в Сибирь!»: В Молдавии призвали наказать граждан, выступивших против интеграции в ЕС
Молдавская спортсменка Никита хочет забрать румынские паспорта у противников ЕС
Молдавская борец Анастасия Никита. Обложка © Сайт правительства Молдавии
Назначенная доверенным лицом президента Молдавии Майи Санду на прошедших выборах молдавская спортсменка Анастасия Никита призвала отобрать паспорта Румынии у тех молдаван, которые выступили против интеграции в ЕС на референдуме. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях, но позже закрыла доступ к профилю.
«Я предлагаю забрать все паспорта у тех, кто проголосовал против Европейского союза», — написала она.
Кстати, для тех молдавских граждан, которые выступили против интеграции в ЕС, проживая при этом в Европе, Никита придумала отдельное наказание. Спортсменка предлагает отправить их в ссылку в Сибирь.
Напомним, в Молдавии одновременно начались референдум по вопросу евроинтеграции и президентские выборы. После подсчёта всех бюллетеней, ЦИК страны объявил, что сторонников присоединения к ЕС оказалось больше — 50,29%. Что касается президентской кампании, то по итогу первого тура, который не выявил победителя, действующий президент Санду набрала 42,21% голосов. На втором месте бывший генпрокурор страны, уроженец Гагаузии Александр Стояногло — 26,15%. Дополнительный тур голосования пройдёт 3 ноября.