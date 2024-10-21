«Сослать в Сибирь!»: В Молдавии призвали наказать граждан, выступивших против интеграции в ЕС

Назначенная доверенным лицом президента Молдавии Майи Санду на прошедших выборах молдавская спортсменка Анастасия Никита призвала отобрать паспорта Румынии у тех молдаван, которые выступили против интеграции в ЕС на референдуме. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях, но позже закрыла доступ к профилю.

«Я предлагаю забрать все паспорта у тех, кто проголосовал против Европейского союза», — написала она.