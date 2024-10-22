Главные сводки СВО. ВС РФ готовятся к штурму Суджи, половина Селидова в ДНР освобождена, 22 октября После пяти месяцев кровопролитных боёв в Часовом Яре наши бойцы вклинились в оборону противника, продолжается продвижение к Купянску — новости СВО в дайджесте Life.ru. 21 октября, 21:07 ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 22 октября

В Курской области освобождено ещё четыре населённых пункта — деревни Ветрено, Матвеевка, Жебловка, Дуровка. Продолжаются бои в районе деревни Кругленькое. В Кореновском районе по-прежнему заблокировано до 2000 украинских боевиков. Идут кровопролитные бои за Любимовку. Погода пока сопутствует продолжению активных боевых действий. Стороны пытаются этим воспользоваться. До наступления распутицы боевые действия будут носить очень ожесточённый характер.

В Суджанском районе идут тяжёлые бои за Михайловку, Плехово и Малую Локню, здесь противник стоит насмерть. В Глушковском районе противостояние продолжается на государственной границе. В настоящее время ВС РФ готовятся к штурму Суджи, штурм начнётся на этой неделе.

Визит Сырского на этот участок фронта указывает на важность направления для Киева и его кураторов за океаном. Вероятно, после этого события сюда будут направляться дополнительные резервы из составов наиболее боеспособных бригад.

Потери ВСУ за весь период боёв в Курской области превысили 25 тыс. человек. И похоже, что Сырский не намерен ослабить хватку ВСУ на этом направлении. Помимо лучших батальонов и рот здесь воюют иностранные подразделения, сформированные из военнослужащих государств НАТО.

Российские войска продолжают наносить огневые удары артиллерией и фронтовой авиацией по тыловым районам ВСУ в Сумской и Черниговской областях. Враг здесь несёт тяжелейшие небоевые потери. Его резервы тают, не достигнув линии фронта и не сделав ни одного выстрела.

Харьковская область, 22 октября

Военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Артиллерия российской группировки войск «Север» и поддерживающая её авиация ВКС РФ нарастили мощь огня по противнику в Харьковской области, чей передний край обороны проходит в районе и в самих населённых пунктах Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное. Напомним, что здесь нашим войскам противостоят подразделения 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны.

Под Купянском российская группировка войск «Запад» наступает своим правым флангом в направлении Синьковки и Петропавловки. Южнее наши войска настойчиво атакуют врага, засевшего в Колесниковке. По соседству россияне вышли на берег реки Оскол, взяв под свой контроль Кругляковку. А это означает, что тактические группировки украинских войск «Купянск» и «Лиман» больше не взаимодействуют. И есть шанс, что наши возьмут мост через Оскол, находящийся на трассе Р-79, которая соединяет Кругляковку и Синьковку. Мост важен для захвата плацдарма на правом берегу Оскола.

В боях на данном участке фронта враг теряет в сутки до 400 и более бойцов. В составе двух вышеуказанных тактических групп ВСУ воюют: 3-я танковая, 14-я, 28-я, 44-я, 60-я механизированные, 3-я штурмовая бригады ВСУ, 116-я бригада теробороны и 1-я бригада Нацгвардии.

Донецкая Народная Республика, 22 октября

Лётчики-бомбардировщики, при поддержке ПАНов и разведчиков атаковали укрытия ВСУ ФАБами с УМПК. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война. История. Оружие

Близ Северска в Донецкой Народной Республике войска российской группировки «Юг» завершают окружение врага, окопавшегося в районе Верхнекаменска. Идут тяжёлые бои близ Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Миньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. В сражениях на этом участке фронта отличились казаки из 6-й бригады ВС РФ. Противостоящие нашим войскам 24-я, 30-я, 54-я, 93-я механизированные, 56-я мотопехотная, 143-я пехотная, 46-я аэромобильная и 49-я десантно-штурмовая бригады ВСУ потеряли около 50% личного состава, а мобилизация, проходящая с пробуксовкой, не позволяет быстро его восполнить.

Самые кровопролитные бои идут в Часовом Яре и близ него в ДНР. Российские десантники решительным натиском опрокинули врага, преодолев канал Северский Донец – Донбасс, и отбросили неприятеля от этой водной артерии на 2,5 км. В зоне ответственности ОГВ «Юг» украинская армия несёт самые тяжёлые потери — свыше 700 убитыми и тяжелоранеными. Юлиан Рёпке в Bild прогнозирует наступление российских сил на центр города с севера: «ВС России прорвали оборону Часова Яра после пяти месяцев ожесточённых боёв».

Как всегда, радует сводками оперативная группа войск ВС РФ «Центр». Её правый фланг сокрушил основные силы врага, засевшего в Торецке. Здесь наши войска выбили противника из Центрального парка, вошли с боем в микрорайон Фомиха и добивают неприятеля в Доме культуры. Россияне существенно продвинулись в пригородах, ведут бои в посёлках Щербиновка и Дачное.

Левым флангом ОГВ «Центр» наступает на Покровском и Кураховском направлениях. Селидово практически блокировано. Этот населённый пункт сейчас подвергается атакам с четырёх позиций. Дороги, ведущие в него из Покровска, находятся под нашим огневым контролем. Россияне вошли в Вишнёвое и ведут бой за шахту Коротченко. Огневыми средствами наших войск полностью уничтожено формирование врага, окопавшегося под Новогродовкой.

Противник пытается восстановить утраченные позиции под городом Курахово и бросает в самоубийственные контратаки свою элиту: бойцов 46-й аэромобильной бригады. Две роты этого соединения гибнут под огнём наших войск. Неприятель подтянул ближе к линии фронта артиллерию и развернул её на рубеже Александрополь – Ильинка и в позиционном районе между Новоселидовкой и Берестками. Россияне штурмуют Елизаветовку и Антоновку. И это непростая задача, учитывая, что здесь засели мотивированные украинские бойцы из 1-й бригады НГУ «Волки Да Винчи» и подразделения 70-й штурмовой бригады ВСУ.

Враг продолжает подтягивать резервы и усиливает весьма потрёпанную группировку своих войск, включающую: 23-ю, 32-ю, 41-ю, 47-ю, 53-ю, 100-ю механизированные, 59-ю мотопехотную, 25-ю воздушно-десантную, 95-ю десантно-штурмовую и другие бригады ВСУ.

Под Курахово и в Покровск Сырский перебросил войска из-под Одессы и с Харьковского направления. В частности, сюда прибыли подразделения 37-й бригады морпехов, 68-й егерской бригады и других соединений и частей.

Группировка войск ВС РФ «Восток» подошла вплотную к населённым пунктам Доброволье, Шахтёрское и Ровнополь. Наши отбросили врага на 4,5 км на северо-запад от Угледара в направлении Новоукраинки. В боях на этом участке фронта стремительно тают 72-я механизированная бригада ВСУ, 110-я, 117-я, 127-я бригады теробороны и 21-я бригада Нацгвардии.

Запорожская и Херсонская области, 22 октября

Работа артиллерии в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Противник несёт тяжёлые потери и на юге. В Запорожской области идут кровопролитные бои близ Орехова за Малую Токмачку и Лобковое. Продолжается сражение за Каменское. Подразделения 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны врага утратили более 50% личного состава, техники и вооружений.

ОГВ ВС РФ «Днепр» задействует свою артиллерию и приданную авиацию ВКС РФ для уничтожения неприятеля, развернувшего свои боевые порядки на правом берегу Днепра — в Ивановке и Антоновке Херсонской области.

Вдобавок накануне ВС РФ уничтожили дальнобойными высокоточными боеприпасами аэродром в Озёрном, в Одессе — 5-й причал, в Кривом Роге — гостиницу «Центральная», в которой располагались иностранные военные специалисты. Никто из них не выжил.

Авторы Александр Шарковский