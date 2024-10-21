Развожаев: В Сирии погиб капитан ВМФ первого ранга Николай Михайленко
Капитан первого ранга Николай Михайленко. Обложка © Telegram / РаZVожаев
В Сирии при исполнении погиб капитан военно-морского флота первого ранга Николай Михайленко. Сегодня в Севастополе состоялась церемония прощания с офицером, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в личном телеграм-канале.
«Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике», — сообщил губернатор.
Николай Михайленко родился в Чернигове в семье военного. Высшее образование получил в Севастопольском Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова (ЧВВМУ). По завершении обучения поступил на службу в военно-морской флот. Трудолюбие позволило ему быстро подняться по карьерной лестнице. В последние несколько лет он вёл лекции в ЧВВМУ, делясь знаниями с будущими офицерами.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о гибели в зоне СВО лучшего штурмовика спецподразделения с позывным Киллер. Обстоятельства смерти российского воина неизвестны. Также Life.ru рассказывал, как героически погиб моряк, который вынес с поля боя девять солдат. Он пожертвовал собой, накрыв трёх товарищей.