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22 октября, 03:00

Парилка для ног: Врач объяснил, почему не стоит весь день ходить в резиновых сапогах

Дерматолог Иванов: Не стоит носить резиновые сапоги более 3–4 часов подряд

Резиновые сапоги не стоит носить более 3-4 часов подряд. Обложка © freepik / senivpetro

Резиновые сапоги не стоит носить более 3-4 часов подряд. Обложка © freepik / senivpetro

Сегодня резиновые сапоги носят не только рыбаки и охотники, но и обычные люди в повседневной жизни, особенно в слякотную погоду. Однако долгое ношение этой обуви грозит потенциальными рисками грибковых заболеваний ногтей и стоп.

Резиновая обувь не позволяет ногам дышать, создавая парниковый эффект, в результате чего влага накапливается внутри сапог, предупредил в беседе с Life.ru дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Ещё одна возможная проблема — повышенная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Не у всех моделей резиновых сапог физиологичная форма подошвы и хотя бы небольшой — примерно 2 см — каблук. Это может привести к плоскостопию, деформации суставов стопы, образованию мозолей и некоторым другим ортопедическим заболеваниям.

Роман Иванов

Дерматолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Ещё одна возможная проблема — повышенная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Не у всех моделей резиновых сапог физиологичная форма подошвы и хотя бы небольшой — примерно 2 см — каблук. Это может привести к плоскостопию, деформации суставов стопы, образованию мозолей и некоторым другим ортопедическим заболеваниям.
Ещё одна возможная проблема — повышенная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Не у всех моделей резиновых сапог физиологичная форма подошвы и хотя бы небольшой — примерно 2 см — каблук. Это может привести к плоскостопию, деформации суставов стопы, образованию мозолей и некоторым другим ортопедическим заболеваниям.
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Ношение резиновых сапог в холодную погоду грозит переохлаждением ног. Это объясняется тем, что подошва подобной обуви не рассчитана на минусовые температуры. Частые промерзания нижних конечностей могут спровоцировать цистит или пиелонефрит, добавил медик. У мужчин может обостриться хронический простатит, а у женщин — хроническое воспаление яичников и маточных труб.

Также стоит помнить о повышенном риске травм: подошва резиновых сапог становится скользкой на морозе, что увеличивает вероятность падений. Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется правильно выбирать такую обувь.

По словам эксперта, сапоги должны быть на сантиметр-полтора больше, чем нужно, иметь небольшой каблук и рельефную подошву для предотвращения падений. В холодное время года стоит использовать тёплые вкладыши или носить шерстяные носки. Нельзя носить сапоги более 3–4 часов подряд (для детей — не более двух часов) и желательно не использовать их в помещении. А после ношения их следует тщательно просушивать.

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Андрей Горяничев
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