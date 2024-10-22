Погибший при крушении Ил-76 в Судане Гранов не работал в аэропорту Киргизии
Удостоверение главного инженера сбитого в Судане Ил-76 Виктора Гранова. Обложка© X / c0mmand0_2022 / sudanwarmonitor
Погибший при крушении самолёта Ил-76 в Судане россиянин Виктор Гранов не имел никакого отношения к системе аэропортов Киргизии. Пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Манас» объяснила, как удостоверение, которое было найдено среди обломков воздушного судна, оказалось у мужчины.
«Документы <...> принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову. Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта Манас», — говорится в сообщении, его передаёт ТАСС.
Уточняется, что Гранову в мае 2024 года поступало приглашение в республику. Он должен был перегнать самолёт АН-12 из Бишкека в Ош (областной центр Киргизии). В связи с занятостью перегон отменился, однако документы для него уже были подготовлены и выданы.
Напомним, Посольство России в Судане сообщило о крушении воздушного судна, на борту которого, предположительно, находились россияне. Самолёт упал в Дарфуре, где сейчас происходят ожесточённые бои. Ответственность за крушение взяли на себя мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования. Сообщалось, что, предварительно, среди погибших оказался россиянин Виктор Гранов.