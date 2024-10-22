Погибший при крушении Ил-76 в Судане Гранов не работал в аэропорту Киргизии

Погибший при крушении самолёта Ил-76 в Судане россиянин Виктор Гранов не имел никакого отношения к системе аэропортов Киргизии. Пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Манас» объяснила, как удостоверение, которое было найдено среди обломков воздушного судна, оказалось у мужчины.

«Документы <...> принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову. Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта Манас» , — говорится в сообщении, его передаёт ТАСС.

Уточняется, что Гранову в мае 2024 года поступало приглашение в республику. Он должен был перегнать самолёт АН-12 из Бишкека в Ош (областной центр Киргизии). В связи с занятостью перегон отменился, однако документы для него уже были подготовлены и выданы.