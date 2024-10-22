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22 октября, 10:30

Погибший при крушении Ил-76 в Судане Гранов не работал в аэропорту Киргизии

Удостоверение главного инженера сбитого в Судане Ил-76 Виктора Гранова. Обложка© X / c0mmand0_2022 / sudanwarmonitor

Удостоверение главного инженера сбитого в Судане Ил-76 Виктора Гранова. Обложка© X / c0mmand0_2022 / sudanwarmonitor

Погибший при крушении самолёта Ил-76 в Судане россиянин Виктор Гранов не имел никакого отношения к системе аэропортов Киргизии. Пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Манас» объяснила, как удостоверение, которое было найдено среди обломков воздушного судна, оказалось у мужчины.

«Документы <...> принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову. Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта Манас», — говорится в сообщении, его передаёт ТАСС.

Уточняется, что Гранову в мае 2024 года поступало приглашение в республику. Он должен был перегнать самолёт АН-12 из Бишкека в Ош (областной центр Киргизии). В связи с занятостью перегон отменился, однако документы для него уже были подготовлены и выданы.

Находившийся в Ил-76 россиянин снял видео незадолго до крушения в Судане
Находившийся в Ил-76 россиянин снял видео незадолго до крушения в Судане

Напомним, Посольство России в Судане сообщило о крушении воздушного судна, на борту которого, предположительно, находились россияне. Самолёт упал в Дарфуре, где сейчас происходят ожесточённые бои. Ответственность за крушение взяли на себя мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования. Сообщалось, что, предварительно, среди погибших оказался россиянин Виктор Гранов.

Мария Любицкая
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