Появилось видео, как отбывающий пожизненный срок Арашуков предлагает взятку в тюрьме

ФСБ России опубликовало видео, на котором отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков предлагает взятку в три миллиона рублей за создание себе комфортных условий в колонии «Чёрный дельфин» (Оренбургская область). Сотрудник ФСИН сообщил о незаконном предложении в полицию.

Видео, на котором Арашуков предлагает взятку за комфортное пребывание в колонии. Видео © ФСБ России

За три миллиона рублей Арашуков хотел получить дополнительные телефонные звонки, свидания с родственниками, посылки и передачи, возможность выбирать место и вид работ в колонии, а также самому выбрать себе сокамерника. Теперь бывшему парламентарию предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.