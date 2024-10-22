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22 октября, 10:20

Появилось видео, как отбывающий пожизненный срок Арашуков предлагает взятку в тюрьме

ФСБ показала видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии

ФСБ России опубликовало видео, на котором отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков предлагает взятку в три миллиона рублей за создание себе комфортных условий в колонии «Чёрный дельфин» (Оренбургская область). Сотрудник ФСИН сообщил о незаконном предложении в полицию.

Видео, на котором Арашуков предлагает взятку за комфортное пребывание в колонии. Видео © ФСБ России

За три миллиона рублей Арашуков хотел получить дополнительные телефонные звонки, свидания с родственниками, посылки и передачи, возможность выбирать место и вид работ в колонии, а также самому выбрать себе сокамерника. Теперь бывшему парламентарию предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.

Напомним, Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. 27 декабря 2022 года ему вынесли приговор — пожизненный срок за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе — организация убийств представителя молодёжной организации Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Отца Арашукова также приговорили к пожизненному.

Приговорённый к пожизненному экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил о помощи
Приговорённый к пожизненному экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил о помощи
Обложка ©

Кадр из видео ФСБ России

Наталья Демьянова
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