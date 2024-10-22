Появилось видео, как отбывающий пожизненный срок Арашуков предлагает взятку в тюрьме
ФСБ показала видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии
ФСБ России опубликовало видео, на котором отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков предлагает взятку в три миллиона рублей за создание себе комфортных условий в колонии «Чёрный дельфин» (Оренбургская область). Сотрудник ФСИН сообщил о незаконном предложении в полицию.
Видео, на котором Арашуков предлагает взятку за комфортное пребывание в колонии. Видео © ФСБ России
За три миллиона рублей Арашуков хотел получить дополнительные телефонные звонки, свидания с родственниками, посылки и передачи, возможность выбирать место и вид работ в колонии, а также самому выбрать себе сокамерника. Теперь бывшему парламентарию предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.
Напомним, Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. 27 декабря 2022 года ему вынесли приговор — пожизненный срок за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе — организация убийств представителя молодёжной организации Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Отца Арашукова также приговорили к пожизненному.
Кадр из видео ФСБ России