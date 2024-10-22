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22 октября, 11:16

Шор: Оппозиция Молдавии намерена юридически оспорить результаты референдума

Оппозиция в Молдавии опротестует итоги референдума о евроинтеграции. Об этом сообщил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире «Соловьёв Live».

«Это ни о чём, и мы будем это оспаривать юридически», — заявил политик, говоря о незначительной разнице голосов.

Шор также поделился предположениями, что сложившаяся ситуация может вынудить оппозиционно настроенных граждан выйти на массовые акции протеста. Примечательно, что идея референдума о вступлении страны в ЕС критиковалась как общественностью, так и оппозицией.

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Напомним, что на референдуме «за» вступление в ЕС отдали голос более 50 процентов граждан, а «против» выступили свыше 49 процентов избирателей. Данных показателей оказалось достаточно, чтобы президент Майя Санду начала праздновать европейский курс страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Мария Любицкая
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