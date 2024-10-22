Шор: Оппозиция Молдавии намерена юридически оспорить результаты референдума

Оппозиция в Молдавии опротестует итоги референдума о евроинтеграции. Об этом сообщил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире «Соловьёв Live».

«Это ни о чём, и мы будем это оспаривать юридически», — заявил политик, говоря о незначительной разнице голосов.