От алкоголя до красок: Вдова Шатунова решила зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана, которая сейчас проживает в Германии, подала две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ласковый май». Как сообщает РИА «Новости», в первой из них говорится, что под таким названием планируется выпуск алкоголя, парфюмерии, косметики и прочих товаров.