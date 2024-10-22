От алкоголя до красок: Вдова Шатунова решила зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»
Вдова Шатунова подала заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май»
Вдова певца Юрия Шатунова Светлана, которая сейчас проживает в Германии, подала две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ласковый май». Как сообщает РИА «Новости», в первой из них говорится, что под таким названием планируется выпуск алкоголя, парфюмерии, косметики и прочих товаров.
Вторая заявка включает в себя 41 вариант продукции. В случае её одобрения вдова Шатунова сможет выпускать лаки, краски, химические продукты, одежду, хирургические и музыкальные инструменты и даже мебель.
Ранее вдова Юрия Шатунова показала фото их подросшего 18-летнего сына Дэнниса. В соцсетях заметили, что мальчик похож на своего отца.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет ночью 23 июня 2022 года. У него случился обширный инфаркт. Летом этого года вдова и дети Шатунова отсудили у продюсера Андрея Разина права на песни «Ласкового мая », в том числе «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».
ТАСС / Софья Сандурская